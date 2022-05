Ainda estão vivos alguns dos 20 mil informadores da PIDE. “A História não é o tribunal”, diz Irene Pimentel

Optou por não divulgar nomes na investigação. Qual a razão?

Eu pensei muito nessa questão! É preciso ver que há informadores, ou que ainda estão vivos, ou que, mais frequentemente que tem filhos, netos, e, por aí fora. A História não é o tribunal, não é um julgamento, portanto eu não queria provocar vítimas.

Optei por divulgar só os nomes já públicos, ou seja, quer aqueles que apareceram nos jornais logo depois de 25 de Abril, nas notícias dizendo que tinham sido presos informadores ou que tinham sido julgados informadores. Ou mesmo casos em que tive acesso aos julgamentos em Tribunal Militar, de que alguns foram alvo.

Nesses casos, considerei que eram casos já públicos. Penso, de qualquer maneira, que haverá aí algumas surpresas para certas pessoas, talvez. E não me interessou fazer um trabalho exaustivo, no sentido de as pessoas verem por exemplo, em apêndice, no fim do livro, quem é que era informador, com o nome, com o pseudónimo, onde é que funcionavam, onde é que atuavam. Também não seria possível fazer isso, devido à ausência de fontes.

Eu optei por fazer um perfil, ou vários perfis e tentar também perceber porque é que eles se disponham a denunciar, ou a prejudicar, porque quem denunciava sabia que ia prejudicar a pessoa denunciada.

Houve dissidentes, houve quem quisesse desistir de pertencer à PIDE?

Nos julgamentos em Tribunal Militar, depois do 25 de abril, muitos dizem isso! Aliás, era um dos argumentos principais. Um deles é que teriam sido chantageados pela PIDE, e, é facto, que a PIDE também fez isso. Há um caso terrível que encontrei de um filho de uma pessoa conhecida da oposição que é chamada à PIDE e dizem-lhe "Tu a partir de agora vais-nos dizer com quem anda o teu pai, com quem ele reúne, e nós prometemos que já não o prendemos mais". É um caso terrível, do qual eu não revelo a pessoa.

Mas depois do 25 de Abril, é o grande argumento, quer dizer que foram chantageados, que se não denunciassem, eles próprios eram presos, e as suas famílias, os seus próximos, e muitos também diziam: "Ah, eu só denunciei até um determinado ano, porque depois não fiz mais isso". Nunca saberemos se isso é completamente real. É verdade que nem sempre os informadores recrutados eram informadores até ao fim.

Também porque muitos deles, a própria PIDE acabava por os afastar digamos assim. Porque não davam trabalho que se visse, ou porque a PIDE achava que funcionavam mal, isso também acontecia.