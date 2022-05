João Botelho filma Alexandre O’Neill. “Gostava muito da vertigem boémia dele”

João Botelho recorda que era vizinho de Alexandre O’Neill, em Lisboa. Dele guarda atos de grande generosidade, como o dia em que o poeta e escritor lhe deu um poema para um o seu filme “Adeus Português”. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, João Botelho fala da liberdade que os une.

Agora presta homenagem cinematográfica ao homem de quem confessa gostar muito da “vertigem boémia”. Nos principais papeis da longa-metragem que chega aos cinemas dia 12 de maio estão atores como Pedro Lacerda, Cláudio da Silva, Inês Castel-Branco ou Rita Blanco.

“Uma Coisa em Forma de Assim” é mais um filme em que João Botelho usa a palavra, o texto escrito por autores portugueses, como personagem. Admite que é um desejo. O filme “pode ser uma introdução para a leitura”, admite o realizador que lamenta os fracos índices de leitura em Portugal.

Continua a construir esta espécie de "biblioteca" cinematográfica. Depois de Fernando Pessoa, Agustina, Eça de Queirós, José Saramago, agora Alexandre O'Neill. Está apostado em trazer a palavra dos escritores portugueses para o cinema. É uma missão?

Não é uma missão, é um desejo. É diferente. Eu gosto muito de uma frase do Pessoa naquele texto que ele elogia o padre António Vieira. Diz que é um grande da língua portuguesa, do Barroco e diz que chora quando ouve teus textos. E nesse texto tem uma frase maravilhosa que é "A minha pátria é a língua portuguesa".

O Eduardo Lourenço dizia que era a melhor invenção dos portugueses depois das Descobertas. Eu acho isso maravilhoso! Gosto dessa ideia. Sou português, vivo em Portugal, não sei fazer uma comédia francesa. Sei fazer filmes portugueses e acho que há textos. Há grandes coisas na literatura portuguesa e que estão esquecidos, que as pessoas não ligam muito.

E hoje, vais a um cinema ver um filme com os miúdos. E eles olham mais para o iPhone, do que para o ecrã. É uma coisa muito estranha.

Não leem livros.

Acho que as pessoas devem voltar a ler. Eu gosto muito também de uma frase do Séneca para o discípulo, que é: "Lúcio, lê, porque a leitura aumenta a inteligência". Ou seja, a leitura é uma coisa essencial para a aprendizagem dos comportamentos e depois é uma coisa livre. Pode ser uma introdução para a leitura.

O cinema como uma porta de entrada para os livros, e a leitura?

É! Para as pessoas lerem! Mesmo o primeiro filme que fiz, o "Conversa Acabada" sobre o Pessoa e Mário Sá-Carneiro. Depois adaptei "Tempos Difíceis", e depois, o "Frei Luís de Sousa", depois fiz Agustina, o Eça de Queirós, dois Pessoas e depois "A Peregrinação" de Fernão Mendes Pinto, agora o O'Neill.

São coisas que eu acho que são importantes, são maravilhosas, e que as pessoas deixaram de ter atenção

Tem memória do Alexandre O'Neill? Isso também o fez mergulhar na obra dele?

Foi meu vizinho, e fez-me uma coisa que ninguém faz! Eu fui lhe roubar o "Adeus Português" sobre a Guerra Colonial. E eu disse-lhe: "Alexandre, isto não é sobre um desenlace amoroso. E não é só o poema mais bonito de amor da literatura portuguesa. É sobre o fim da guerra, sobre a guerra colonial e sobre o luto da guerra.

Agora já é guerra toda a gente, na altura não, ninguém berrava. Era tudo em silêncio. Vínhamos todos do Salazar, e, ele disse-me, "Oh, João, faça o que quiser". Mas fez uma coisa melhor, escreveu um texto no jornal e a dizer que me tinha dado, que é uma coisa que normalmente não se faz. Dizia que lhe tinha aparecido na Cister, que lho tinha pedido e escreveu a dizer que me tinha dado e que tinha tido um prazer enorme em dar-me o texto.

Isso ninguém fez. Fiquei amigo. Ainda vi os últimos tempos de vida dele. Encontrávamo-nos na Cister e conversávamos um pouco. Ele estava com a Teresa Patrício Gouveia. E depois lembro-me de ir funeral dele, com a Teresa Patrício Gouveia, que já não era a mulher dele.

O que o fascinava na personalidade de Alexandre O'Neill?

Gostava muito daquela vertigem boémia dele. Ou seja, uma pessoa que comia demais. Eu não como, como pouco! Mas bebo alguma coisa e gosto da noite, como ele, da boémia.

Posso dizer que a minha vida agora é dançar e trabalhar. Os filhos estão crescidos, podem fazer o que quiserem e eu também! É uma ideia de liberdade que me interessa, que está no texto do O'Neill e que está no meu modo de viver.