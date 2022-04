Prémio LeYa. “Gostaria que este livro fosse um olhar sobre Portugal do Estado Novo”

“As minas de volfrâmio dos anos 40 do meu romance, não são muito diferentes da discussão que há agora sobre a exploração do lítio” revela José Carlos Barros. O escritor que venceu o Prémio Leya 2021 acaba de lançar “As Pessoas Invisíveis”, um romance que fala dessas populações que “pagam uma fatura que é gerada pelo interesse público”



Em entrevista à Renascença, o autor que já foi deputado pelo Partido Social Democrata explica que “gostaria que este livro fosse um olhar sobre Portugal do Estado Novo”. No centro da ficção está Xavier, um personagem com uma “obsessão pelo poder” e um episódio que foi o gatilho para a escrita deste livro.

O massacre de Batepá de 1953 que José Carlos Barros descobriu durante umas férias a São Tomé e Príncipe serviu de mote para falar sobre a escravatura, outro dos temas que marca a trama do livro que nas palavras do autor, “não é um romance histórico”. Formado em arquitetura paisagista, Barros vive no Algarve onde já foi diretor do Parque Natural da Ria Formosa. Preocupado com as alterações climáticas, o autor que planta figos e alfarroba, defende a cultura de sequeiro a sul.

Vai haver uma exploração de minas de volfrâmio ou de lítio, porque há um interesse público nisso, e há um conjunto de pessoas que é como se não existisse

Quem são as pessoas invisíveis de que quis contar a história neste livro com que ganhou o Prémio Leya em 2021?

O título não nasceu quando começou a escrita. O título impôs-se-me a partir de uma determinada altura, quando de facto me fui apercebendo de que muitas das pessoas de que estava a falar não tinham rosto, não tinham identidade. Era como se não existissem, era como, num certo sentido, fossem invisíveis, e, portanto, digamos que se impôs mais, do que foi propositado.

São pessoas que pagam uma fatura que é gerada pelo interesse público. Podem-se fazer barragens de elevado potencial hidroelétrico, porque há um interesse público e há um conjunto de pessoas que vai pagar essa fatura. Vai haver uma exploração de minas de volfrâmio ou de lítio, porque há um interesse público nisso, e há um conjunto de pessoas que é como se não existisse, que vai ficar prejudicada verdadeiramente com isso, mas que nós não queremos saber.

Podemos fazer esse paralelismo. Essas pessoas invisíveis continuam a existir hoje com a questão o lítio, na altura era a questão do volfrâmio?

Sim, as pessoas invisíveis são essas pessoas que não têm o rosto e que contam pouco. Este livro vai a um tempo mais antigo, recua no tempo, mas a vontade que existe por parte de quem escreve, pelo menos no meu caso, é assim, é escrever sempre sobre o nosso tempo, e, portanto, mesmo quando estamos a falar de coisas mais antigas é sobre o nosso tempo que queremos falar.

De facto, as histórias repetem-se, e, portanto, as minas de volfrâmio dos anos 40 do meu romance, não são muito diferentes da discussão que há agora sobre a exploração do lítio. As pessoas invisíveis vão aparecendo, porque estão ligadas à escravatura nesse episódio da história Colonial que também atravessa o livro, ou essas pessoas rurais que são de facto pessoas invisíveis, continuam a existir.

As histórias vão se repetindo, e por isso, sim, essas pessoas invisíveis existem também no nosso tempo.

Escreve a certa altura no livro a propósito do contexto do salazarismo que “Salazar mexe os cordelinhos invisíveis da neutralidade e vai andando, assim, sem se molhar, entre os pingos da chuva”. Há também a dimensão da invisibilidade do poder de então?

Sim. Eu gostaria que o livro fosse lido, nessa dimensão da discussão do poder. A invisibilidade e o poder são neste livro muitas vezes as duas faces de uma mesma moeda, por vezes confundindo-se. O próprio personagem principal, o Xavier, tem essa obsessão pelo poder, e, portanto, vai andando entre a invisibilidade e o poder.

Essa referência a Salazar faz de facto, muito sentido, porque em grande parte, eu gostaria que este livro fosse no essencial um olhar sobre Portugal do Estado Novo, sobre esse arco temporal que vai da Constituição de 1933 até ao 25 de abril e que é marcado pela figura de António Oliveira Salazar.

Nesse sentido, este é um livro que percorre a História dos últimos anos em Portugal, mas não é um romance histórico. Porque gosta de escrever sobre estes temas, sobre a ditadura, o colonialismo?

Eu acho que este não é um romance histórico, e gostaria que não fosse um romance histórico, embora, ele parta de factos e acontecimentos reais. Eu prefiro assumir com clareza essa prerrogativa de ficcionista que vai ocupar esses espaços deixados pela História.

Ele parte de factos reais, o essencial é esse massacre de Batepá, de 1953, em São Tomé e Príncipe que é aquele que acaba por espoletar a minha escrita, pelo sobressalto de ter descoberto esses acontecimentos. De facto, o livro parte de factos reais, mas não pretende ser um romance histórico.

Inclusivamente, em relação ao massacre de Batepá, mais do que descrever esses acontecimentos, que seria fácil porque há elementos históricos para descrever tudo isso, o que eu gostaria, era dar um carácter de universalidade a esse acontecimento.

Mais do que descrever o que aí se passou, eu gostaria de descrever algo que acontece sempre, em diferentes lugares, em diferentes tempos, quando a ignominia e a indignidade se revelam desse modo, como se revelaram em São Tomé e Príncipe, em 1953.

O episódio do massacre de Batepá estava escondido, esquecido na História? O Estado Novo quis apagá-lo? Como o descobriu?

Eu estava em São Tomé e Príncipe de férias e na Bienal de São Tomé descobri uns painéis sobre o massacre de Betepá. Senti um grande sobressalto, por um lado, pela gravidade dos eventos. Terão morrido mais de mil pessoas nesses acontecimentos de fevereiro de 1953, eram mais de mil filhos da terra! Depois sobressaltou-me imenso de ser um evento histórico tão importante, e eu nunca ter ouvido falar. Aliás todos os amigos com quem depois referi esta situação, ninguém tinha ouvido falar.