​O que dizem as cartas que os portugueses escreviam à PIDE?

Este livro pretende dar a conhecer um lado desconhecido da História da PIDE. Que cartas são estas?

As cartas que utilizei no meu estudo são, basicamente, cartas que vêm, na maioria, dos arquivos da PIDE, desde a campanha do General Humberto Delgado para as Presidenciais de 1958, até à queda da cadeira de Salazar, em 1968.

São cartas que são muito difíceis de encontrar nos arquivos, apesar do que se diz por vezes. Encontrei-as através dos registos de correspondência da delegação da PIDE no Porto, porque os registos de Lisboa e da delegação de Coimbra desapareceram por razões desconhecidas, que os arquivistas da Torre do Tombo também não conseguem explicar.

Cheguei a elas através daqueles registos, mas também através de anos sobre os quais fiz uma investigação extensa (por exemplo, o ano de 1964), para tentar remediar o facto destas cartas serem muito dispersas nos arquivos da PIDE.

Ou seja, as cartas estão misturadas em vários processos, é isso?

Sim, exatamente! Não existe, no arquivo da PIDE, uma pasta que seja especialmente dedicada a cartas de denúncia. Estas foram inseridas gradualmente, dentro de cada processo individual ou processo-crime, o que as torna extremamente difíceis de encontrar. Pelo menos, demora muito tempo chegar a elas.

No total, encontrei 603 cartas de denúncia e 493 cartas de candidatura à PIDE de pessoas que a queriam integrar espontaneamente a PIDE, enquanto agentes ou enquanto informadores. E também 16 casos de petições enviadas à PIDE por membros do público. Estas petições são casos de pessoas que pediam uma forma de ajuda específica à PIDE e aos seus agentes.

As cartas são anónimas ou assinadas?

A maioria das cartas são assinadas, mas não se sabe sempre se é o verdadeiro nome do autor. O mais lógico é que algumas pessoas utilizavam nomes falsos, porque queriam dar a impressão de veracidade às suas cartas. No entanto, uma minoria significativa das cartas de denúncia, é anónima. Obviamente que as petições e as candidaturas são todas assinadas e têm a morada das pessoas que as escreveram.

O que argumentam as pessoas que queriam candidatar-se à PIDE?

Isso é uma boa questão, porque é um assunto que, de certa forma, me surpreendeu (pelo menos na forma como foi interpretado até agora) e que ressai claramente das cartas de candidaturas.

Quero dizer que estas cartas que encontrei são apenas uma amostra minúscula da enorme quantidade de cartas de existem. No caso das candidaturas espontâneas, o ponto comum a quase todas é a destituição material, a situação de pobreza e a situação de absoluta dificuldade económica e social (incluindo a marginalização social) das pessoas que, de uma certa forma, achavam que a PIDE, para elas, era uma espécie de ótima oportunidade económica.

As pessoas que mais procuravam a PIDE eram, em geral, as que tinham baixos níveis de educação e que se encontravam sem oportunidades de ascensão social ou, simplesmente, de algum tipo de carreira profissional.