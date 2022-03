Ana Aragão nunca foi a Kiev, mas criou um desenho para ajudar a Ucrânia

Ana Aragão diz que “é o tempo que resolve os desenhos”, mas foi com a urgência de ajudar a Ucrânia que criou uma ilustração dedicada a Kiev, a cidade que nunca visitou. Quer com o desenho angariar verbas para ajudar. Em entrevista à Renascença, a arquiteta, que prefere ser designada como “desenhadora”, diz que gosta de imaginar locais utópicos.



É deitada no chão do atelier, rodeada de canetas que cria os seus trabalhos. O último mostra a Catedral de Santa Sofia, no coração da capital ucraniana, rodeada de um bairro colorido, o “Confort Town”, edificado numa antiga zona industrial. O desenho está à venda numa edição numerada. Ana Aragão reconhece que é o seu contributo “humilde”, mas diz que “nada é suficiente” para quem “é obrigado a fugir de casa”

“Senti necessidade de contrariar o mundo” explica Ana Aragão, natural do Porto. A desenhadora que encontra inspiração na escrita de mulheres como Sophia de Mello Breyner Anderson ou Agustina Bessa Luís, quis destacar o património em perigo e ao mesmo tempo criar uma imagem que seja “o contrário do ódio”. Ana Aragão lembra as palavras do gato da Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, "a imaginação é a única arma contra a realidade".

Como nasceu a vontade de fazer este desenho onde mostra numa só imagem a Catedral de Santa Sofia, classificada pela UNESCO, “abraçada” por um bairro residencial de Kiev?

Este desenho tem a ver com a vontade que senti, como já não sentia há bastante tempo, de contrariar o Mundo que neste momento parece uma distopia. Vivemos em cenários distópicos, mas reais. Acaba por ser tremendamente assustador para todos aqueles que vão assistindo a uma guerra em direto. Senti necessidade de contrariar o mundo criando exatamente o contrário do que se passa. Criando uma utopia no sentido como Thomas Moore cunhou o termo, um mundo em equilíbrio que é uma coisa que não está a acontecer agora.

Descreve-nos este cenário utópico que criou em Kiev?

É uma vista de Kiev, onde eu nunca estive. O bairro colorido chama-se “Confort Town” e existe. Foi construído por um estúdio de arquitetura como reabilitação de uma área industrial. Transformaram esse bairro industrial num bairro moderno residencial e os princípios são bonitos, porque também estão ligados à utopia. A ideia era ter "custos contidos e habitantes felizes", diz este conjunto de arquitetos. De facto, essa construção colorida depois dá origem à base da Catedral de Santa Sofia que, como sabemos, poderá estar ameaçada. É património de todos, da Humanidade e mais do que isso, é um símbolo. Nós somos seres de símbolos e de lugares, neste caso Nações, mas também somos seres simbólicos e os símbolos são as âncoras necessárias do nosso sistema emocional.

Foi a emoção que conduziu este seu desenho?

Entendendo que esta está a ser uma guerra extremamente emocional, o que torna o perigo real muito próximo do perigo virtual. Há aqui muitas ambiguidades. O que me fez exteriorizar esta espécie de ansiedade foi de facto a construção de uma imagem que seja o contrário do ódio, do que estamos a assistir, e que prepusesse, tal como Nietzche dizia, "resta-nos a arte para não morrermos de verdade", ou mesmo o gato da Alice, "a imaginação é a única arma contra a realidade". É um bocadinho um manifesto feliz, uma proposta de algo que é positivo, e não negativo como as imagens às quais estamos infelizmente a assistir.

Quis com este desenho fazer parte desta vaga de ajuda à Ucrânia.

Sim. A ideia foi essa, embora a pessoa tente a nível individual ajudar, acaba por não ter capacidade de dar uma ajuda tão generosa como gostaria. Esta ideia de me associar a outras empresas que decidiram colaborar neste projeto é precisamente isso. É angariar alguns fundos que possam ser destinados às vítimas da guerra, aos refugiados. Já se fala em mais de dois milhões e provavelmente o número irá aumentar. É realmente uma coisa muito dramática e dura de se assistir.

Com quem conseguiu juntar esforços para reunir essa ajuda?

A Lumen do Porto, que é uma empresa com a qual já trabalho há uma série de anos, vai me fazer uma série de reproduções. São uns "prints" especiais, numerados e assinados. A Spiralpack ofereceu-se para me oferecer as embalagens e a P55, um site de venda de obras de arte online, também se ofereceu para comercializar. Foi bonito. Tentei no início fazer isto quase sozinha, depois houve pessoas que me ligaram a oferecer os recursos que tinham. É bonito quando as pessoas se unem no mesmo objetivo. Claro que a contribuição nunca é o que nós queremos, porque não existe contribuição justa para quem é obrigado a fugir de casa. Nada é suficiente, mas é uma tentativa de fazer o que se pode dentro de uma certa humildade.