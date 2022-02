A guerra também invadiu as Correntes d’Escritas e as palavras dos escritores

Se há dois anos o festival Correntes d’Escritas ficou marcado pela notícia de um dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal, com o falecido escritor Luís Sepúlveda, e depois de uma edição digital em 2021, este ano o evento literário ficou marcado pela guerra.

A provar que os escritores não vivem dentro da ficção dos livros, a invasão da Ucrânia pelas tropas russas que aconteceu, já a edição 23 das Correntes d’Escritas decorria, acabou por se tornar um tema que pontuou várias sessões do festival.

Desde logo na sessão de encerramento, o público que encheu o Cine-Teatro Garret ouviu o escritor angolano Ondjaki a lembrar que o pai lhe dizia que “a guerra é uma estupidez” e a afirmar que “as guerras estão sempre erradas”.

O autor de “Os Transparentes”, que além de poesia e romance, tem também diversos livros para os mais novos lembrou que “os restos da guerra ficam presos nos olhos das crianças”. Antes ainda, o jornalista João Gobern sublinhou “os dias de insanidade e loucura” que vivemos e o autor Onésimo Teotónio de Almeida que entrou via zoom a partir dos Estados Unidos onde vive, fechou esta edição, como sempre fazendo humor com o insólito do regresso da guerra à Europa.

Desde o dia da invasão militar que a palavra guerra esteve na boca dos escritores e Gonçalo M. Tavares não foi exceção. O autor sublinhou que a guerra e da pobreza abundam no mundo. Um dos finalistas do prémio deste ano, partilhou com o público como a palavra “atrito” se impôs na sua cabeça no dia em que a Ucrânia foi invadida. Nas palavras de Gonçalo M. Tavares “o atrito é aquilo que impede o movimento”.

O escritor terminou a sua intervenção partilhando com o público a sua crónica no semanário Expresso, trazendo para a conversa reflexões sobre a pandemia. “Em janeiro 2021, foi assustador ouvir as sirenes (das ambulâncias) e agora, começamos a ouvir outras sirenes (dos bombardeamentos)” referiu Gonçalo M.Tavares que deixou uma imagem “a etimologia da palavra sirene é a mesma de sereia”. E concluiu que “o único grande bombardeamento benigno é a paixão”.

Já em mesas anteriores como a que participou a poeta Francisca Camelo o público das Correntes ouviu a afirmação: “o mundo não presta. A poesia não salva. Quem nos salva são as pessoas e é evidente que se morre muito pelo caminho devido à falta de sentido de comunidade”. Também outro poeta, Salvador Santos abordou o cheiro de guerra na Europa.

“A Rússia invadiu a Ucrânia e eu fui à Póvoa passear no esplendor” ironizou. O poeta natural de Chaves e que é também editor em Loulé falou do lucro e da ganância dos mercados: “não encontro forma de contrariar a ideia de que a guerra e os impérios são inevitáveis. Não há alternativas ao mercado e a ganância, a opressão e a violência são universais”.