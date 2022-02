De Bragança a Faro, para promover uma revolução de empatia

Pensar a partir do ponto de vista do “outro” e sentir com o “outro” é o mote para a “Semana Ubuntu da Empatia” que acontece um pouco por todo o país.

A iniciativa, promovida pelo Instituto Padre António Vieira (IPAV), através do seu projeto da Academia de Líderes Ubuntu, em parceria com a revista Forum Estudante, está alinhada com o movimento internacional “Empathy Week” e realiza-se até 25 de fevereiro.

Durante estes cinco dias, há 27 atividades e mais de 600 iniciativas em cerca de 400 escolas, em todo o país. O objetivo passa por promover uma “revolução de empatia”, através de ações que envolvam e comprometam os jovens.

“Trata-se de uma semana de atividades ao longo de todo o país, e também com alguns parceiros do Brasil e de Cabo Verde, por exemplo, em que o objetivo é que as pessoas possam realizar atividades que sensibilizam as pessoas para a importância da empatia”, explica Ana Ramos.

As escolas e outras organizações que se juntaram à iniciativa, como por exemplo, um estabelecimento prisional, algumas casas de acolhimento, um centro de reabilitação profissional, vão, então, debater dilemas, visualizar e comentar filmes, fazer leitura comentada, participar em programas de rádio juvenis, concretizar murais da empatia, realizar cordões humanos ou bibliotecas humanas.

“Temos de tudo. A criatividade era o mote para esta semana e vamos ter atividades mesmo muito diversificadas ao longo de todo o país, também”, realça a coordenadora de projetos do IPAV.

A responsável detalha que o grande objetivo “é mobilizar a comunidade Ubuntu, mas também a comunidade mais alargada para a importância da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos com o outro, de lhe pedirmos os sentidos emprestados”.

Neste sentido, as pessoas podem acompanhar e participar nas atividades programadas através do site da iniciativa.