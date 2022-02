“Vai ser uma surpresa!” Atores com deficiência sobem ao palco em Famalicão

O trabalho do INAC, na área da inclusão social pela arte, já é habitual na dinâmica da instituição.

“Nos últimos três anos, no âmbito do Envolvarte, trabalhamos com várias instituições de Vila Nova de Famalicão e sempre tivemos uma ótima resposta (…) conseguimos ver, nos próprios utentes, o resultado do nosso trabalho”, destaca Lueli.

Para a diretora técnica da Casa de Santa Maria/CSPR, Patrícia Miranda, as parcerias entre entidades artísticas e instituições sociais são muito importantes, na medida em que são oportunidades interessantes para a verdadeira inclusão.

“Os nossos utentes vibram com o INAC. Ficam bastante satisfeitos e entusiasmados” refere, destacando que esta ação é importante, “especialmente pela parte da inclusão, isto é que é a verdadeira inclusão”.

“É estarem presentes num mundo em que verdadeiramente participam. (…) Não foi criado um grupo só com pessoas portadoras de deficiência, foram todos envolvidos no mesmo grupo, tanto artistas, como pessoas portadoras de deficiência”, realça.

O espetáculo performativo “O Touro Vai Nu”, inspirado no conto homónimo de Gil Dionísio, tem lugar no Pavilhão do INAC, localizado no Lago Discount, um espaço onde também estarão expostas as ilustrações feitas por Alan Sencades durante as sessões de capacitação realizadas na Casa de Santa Maria. Tem entrada gratuita até à lotação autorizada, conforme os lugares assinalados.