Ex-Monty Python Terry Gilliam: “As pessoas têm cada vez mais medo de falar. Têm medo da comédia e do humor”

"O Homem Que Matou Dom Quixote" é uma espécie de sonho concretizado. Levou quase 30 anos para realizar este filme.



Pode antes dizer que foi um longo pesadelo! (risos) Depende de como olha para as coisas! (risos)

Conte-nos então como vê esse "longo pesadelo" agora que ele chega às salas de cinema?

O problema é quando nos tornamos obcecados com alguma coisa! A ideia basicamente tomou conta do meu cérebro e não me largou. Durante todo este longo período, muitos produtores diziam-me "conseguimos o dinheiro", "não será um problema", então começamos a procurar as localizações, começamos a fazer as audições e depois eles não conseguiram o dinheiro! Fiquei um ano ou dois deprimido e fiz outros filmes pelo meio. Mas tive de voltar ao Dom Quixote. Ele é uma personagem muito sedutora. Uma vez que ele entra na nossa vida, não se consegue escapar mais ao Dom Quixote (risos). Então conseguimos finalmente fazer o filme!

Dom Quixote é um sonhador. Identificou-se com ele? Também se sentiu esse sonhador ao concretizar este filme?

Sim, acho que é isso. Neste mundo em que os egocentrismos são tão importantes, pareceu-me que eu era mais Quixote do que Gilliam! (risos)

O filme é uma homenagem ao livro de Cervantes, mas coloca a história no tempo atual. O que quis contar?

No livro do Cervantes, são os livros que enlouquecem Dom Quixote. Os livros são sobre cavaleiros, honra e ideias muito nobres. Então ele caminha pelo mundo com essa perceção do mundo. Claro que o mundo não é assim, e ele está constantemente a viver equívocos sobre o que vê. Ele é constantemente atirado ao chão e tem de se reerguer e continuar. Isso sempre me intrigou. No início o meu problema era que o livro de Cervantes passa-se no início do século XVII, mas Quixote está a ler livros sobre o século XII! Eu pensei que os espetadores modernos não iriam entender as diferenças entre os séculos XVII e XII. Iriam só ver pessoas vestidas com roupas divertidas (risos)! Então decidi que a personagem principal seria um homem moderno.

Esse homem moderno é o Toby que é representado pelo Adam Driver?

O guião original era muito diferente da versão final do filme. Na versão final ficou um homem chamado Toby que quando era jovem estudante fez um filme lindo do qual as pessoas gostaram. Depois ele, em vez de continuar a fazer filmes resolveu começar a fazer dinheiro em publicidade. Então, de repente ele é um homem que vende sonhos. O Dom Quixote é um sonhador.

Precisamos de mais de pessoas que pensem por si próprias, que consigam descobrir e criar a forma como percebem o mundo

O que o atraiu nessa ideia do confronto entre o sonhador e o vendedor de sonhos?

No mundo moderno, os livros não são tão fortes como o cinema. O que as pessoas veem são filmes e é através deles que percebem o mundo. Eu gosto de brincar com isso, com o facto de o filme do Toby ter sido filmado numa aldeia, com pessoas anónimas e nobres. O que o filme fez pelas vidas dessas pessoas foi tão interessante, quanto o que Dom Quixote lhe fez a ele. Então, há a ideia da rapariga que faz uma personagem inocente e que decide tornar-se numa estrela de cinema, mas a vida dela não corre como o previsto; depois o homem que faz de Dom Quixote fica louco e acredita mesmo que é Dom Quixote e que o Toby, que juntou isto tudo, está preso naquele mundo. É interessante. Foi uma forma de brincar com os perigos do cinema (risos), o que nos pode fazer, a loucura que provoca, e como um pequeno sapateiro acredita que é mesmo Dom Quixote. O Toby acaba por se transformar no seu Sancho Pança. Fica preso a este lunático! Isso foi divertido (risos).

Acha que o mundo atual precisa mais de sonhadores do que "fazedores de sonhos", como o publicitário Toby?

Acho que precisamos de mais de pessoas que pensem por si próprias, que consigam descobrir e criar a forma como percebem o mundo. É como cada um olha para o mundo. Eu acho que a função dos sonhadores, dos loucos ou das crianças é dizer-nos que há outras formas de olhar para o mundo. É isso que a arte deve fazer! Acho que é particularmente importante agora porque há tanta gente a tentar limitar-nos a nossa visão do mundo. Elas acreditam que a sua forma de ver o mundo é a única válida. Isso é perigoso! Quando coloco coisas no meu Facebook, vejo tanta gente que já não pensa por si própria. São dogmáticos. Estão a repetir algo que outra pessoa disse que eles deveriam dizer. Acho que as pessoas têm cada vez mais medo de falar. Têm medo da comédia e do humor. Para mim, o mundo é um local extraordinário, mas é também um local muito absurdo e temos de nos lembrar disso. As pessoas, enquanto criaturas, são uma espécie muito absurda! A maioria das espécies fazem as coisas com sensibilidade. Nós somos bizarros. Os sonhos podem tornar-se, para muito gente, verdadeiros pesadelos. Mas, devo ser honesto, sem imaginação, o mundo não seria muito interessante! E eu quero continuar a criar um mundo interessante e talvez as pessoas vejam em cada filme que crio uma visão diferente do mundo. Cada um dos filmes representa-me naquele momento particular da minha vida. A tentar explicar como vejo o mundo naquela altura. As pessoas podem ou não concordar comigo.