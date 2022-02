"Menina Júlia". Peça de Strindberg estreia esta quarta-feira no Teatro Carlos Alberto

Foi escrita em apenas duas semanas, e é um dos clássicos do teatro. A peça “Menina Júlia”, de August Strindberg, sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto no Porto a partir desta quarta-feira. Até 19 de fevereiro, poderá ver esta obra do dramaturgo sueco onde o amor é o fio condutor.

Da angústia e da fúria intempestiva de Strindberg. Renata Portas diz ser uma encenação "com saudades de casa e cheia de refências do sul do Brasil à Alemanha". Um clássico da dramaturgia encenado pela companhia Público Reservado.

“No final do século XIX, Strindberg escrever sobre uma mulher (Júlia) que quer ter encontros sexuais, e mais do que isso, quer encontrar-se a si, quer viajar, quer ser autónoma; e também Cristina, uma criada com planos para o futuro", conta a encenadora.

Renata Portas admite que estas duas visões diferentes lhe interessaram, já que, "são duas visões diferentes que eu amo de modo igual".

Duas mulheres diferentes. Duas visões. A encenadora fala da importância de falar de femininos "enquanto encenadora e enquanto mulher".

Salienta a importância de falar destes temas enquanto mulher porque "temos de reivindicar todos os espetros possíveis de felicidade e de definição de género. Portanto, tentámos sair das convenções, do espectável”, resumiu Renata Portas.