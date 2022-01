Fotógrafo António Homem Cardoso: “O retrato é um mergulho no coração do fotografado”

Imagino que nem sempre se consegue chegar a esse grau de intimidade com todos os retratados. Tem boas e más experiências?

Há pessoas com quem até tive uma certa repulsa. Foi o caso de Donald Trump. Encafuou-me no meio de exemplos que pareciam quase anedóticos, como foram almofadas com dois metros com um grande T e uma coroa de conde! Depois houve pessoas que me encheram o coração de ternura como os Grimaldi. Foram das pessoas mais tristes que fotografei na minha vida, mas de uma tristeza com uma dignidade absolutamente fabulosa. A Amália, que amei e amo perdidamente ainda. O fotógrafo dela era o meu querido amigo Augusto Cabrita que foi a pessoa que mais amei na vida, fora da minha família. E só depois do Augusto morrer é que eu pude moralmente fotografar a Amália. Depois tive uma relação privilegiada com a Amália e combinamos fazer esse retrato.

O que distingue a arte do retrato de outros trabalhos fotográficos como os que fez toda a vida?

A paisagem também tem um certo namorico. Eu ganhei o dinheiro que precisava para viver na publicidade. Era muito bem paga e não havia este romantismo que tem o retrato e a paisagem. É o que é. Um automóvel, o avião, não envolve os negócios da alma. Esses são mais para o retrato. O retrato é um mergulho no coração do fotografado e, muitas vezes também um mergulho no coração do fotógrafo. Lembro por exemplo que alguns dos retratos do livro fixaram amizades para o resto da vida, como foi o caso da Maria Elisa, do Gigi Reino e de outras pessoas que já me escreveram a agradecer o retrato e a dizer que tinham visto qualquer coisa de bom ou mais interessante neles do que aquilo que tinham visto ao espelho. Em alguns casos também podem ser os elogios sociais de que a vida é fértil!

Alguma vez sai de casa sem a máquina fotográfica?

Quase sempre! Salvo muito recentemente, desde que sou embaixador da Fuji. Lançaram uma máquina pequenina, é um avatar magnifico das míticas Leica. Aí eu comecei a fazer fotografias de rua. Mas o resto da minha vida não foi passado com fotografias de rua, nem andava com a máquina. Usei muito a rua, cenas de rua, para depois reproduzir em estúdio. Por exemplo, em publicidade isso acontece muito. Mas não ando com a máquina à espera que aconteça qualquer coisa. Fiz isso em menino, quando estava numa situação de afirmação. Andava com a máquina na rua, fazia fotografias que ia vender ao Diário de Notícias e ao Diário Popular, de acontecimentos diversos, atropelamentos, grandes cheias, mas isso vem do tempo do pão para a bucha. Já não é no tempo de uma vida económica estabilizada.

Foram muito diferentes esses tempos de fotografar para ganhar dinheiro e do fotojornalismo?

Eu nunca fui bom fotojornalista e isso foi uma sorte para mim! Eu não tinha coragem. Houve um dia em que houve um acidente grave. Estava tudo bem, mas faltava uma menina e quando os bombeiros levantaram o carro, o que restava da menina estava lá por baixo. Não consegui fotografar. Não tenho coração para repórter. Não tinha, percebi nesse dia! Já tinha tido sinais num dia em que fotografei um acidente em Santa Apolónia. Depois conheci o filho da vítima, do atropelado e o filho disse-me que de facto o que lhe tinha custado mais na morte do pai foi ver a fotografia dele no jornal. Eu aí, resolvi. O fotojornalismo tinha uma coisa que me irritava muito, era eu não poder gritar "Ó seu palerma, vire-se para aqui, ou arranje a camisa, ou tire o cabelo dos olhos, qualquer coisa assim!". Percebi isso muito novo, precisava de mexer nas pessoas, para lhes extrair intimidade suficiente para o retrato.