O batimento cardíaco registado durante uma ecografia de Maria Teresa marca o ritmo da peça sobre o Sol e que o visitante vê depois de uma vídeo instalação, onde ouve e vê uma Maria Teresa mais velha, a viver num mundo apocalíptico, onde o sol pode atingir 60 graus e onde a vida na Terra se tornou incomportável.

“Os artistas, afinal, não conseguem salvar o mundo”, diz esta Maria Teresa idosa. Mas a exposição, explica a sua autora, foi pensada “para os mais pequeninos” e por eles o mundo “deverá ter uma maior consciência e mudar hoje, o amanhã”, diz Carolina Piteira.

Os trabalhos da artista plástica em exposição na Central Tejo são plenas de significado e interpelam o público a observar as várias camadas de informação, entre luzes, sombras, cores e formas. Porque, para Carolina Piteira, "uma peça não tem de ser bonita, mas tem de ser verdadeira”.

Depois do Sol, o visitante mergulha no mar. A sala, marcada por telas azuis, tem outro segredo. Misturado entre as tintas, a textura dos papéis reciclados colados, a mostrar as ondas do mar, estão pedaços da vela do kyte de Francisco Lufinha, o navegador português que há poucas semanas completou uma viagem de Portugal até às Caraíbas, sozinho, num barco movido a energias renováveis.