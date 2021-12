De Jorge Sampaio a Carlos do Carmo. Personalidades que morreram em 2021

No plano internacional, morreram duas figuras da história da África do Sul e dois Nobel da Paz: o arcebispo Desmond Tutu, que ajudou a conduzir o país à reconciliação, e Frederik Willem de Klerk, o último presidente do regime do "Apartheid".

Depois de uma vida longa de quase um século, o príncipe Filipe, marido da rainha de Inglaterra faleceu. O casamento de mais de 70 anos com Isabel II torna Filipe no consorte mais duradouro da história da família real britânica.

Donald Rumsfeld e Colin Powell, dois antigos secretários de Estado norte-americanos que estiveram ligados às invasões do Afeganistão e do Iraque; D. Basílio do Nascimento, uma referência incontornável em Timor-Leste; Carlos Menem, ex-presidente da Argentina; Abdelaziz Bouteflika, ex-presidente Argélia; foram outras das personalidades que partiram em 2021.

Mas também o ancião dos jornalistas Larry King, aos 87 anos vítima de Covid-19; o astronauta Michael Collins, que fez parte da missão à Lua Apollo 11; o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, que doou o seu espólio à Casa da Arquitetura em Matosinhos; Bernard Madoff, responsável por uma das maiores fraudes da história; John McAfee, criador do antivírus com o mesmo nome; Clive Sinclair, pioneiro da informática e pai do ZX Spectrum; e o estilista norte-americano Virgil Abloh.

Fado e rock de luto, e despedidas inesperadas

Dia 1 de janeiro de 2021. O ano começou com a morte do cantor Carlos do Carmo, um mestre renovador do fado. Foi um dos principais embaixadores da Candidatura do Fado a Património Imaterial da Humanidade, o primeiro português a ganhar um Grammy e deu a mão a novos talentos. Carlos do Carmo partiu, aos 81 anos, mas deixou como legado canções eternas como "Lisboa, menina e moça", "Bairro Alto", "Os Putos", "Um Homem na Cidade", "Canoas do Tejo", temas da banda sonora portuguesa das últimas décadas.

Em 2021, a cena musical nacional também perdeu a pianista Olga Prats; o viola baixo Joel Pina, que tocou para Amália Rodrigues; a cantora Maria José Valério, a voz da "Marcha do Sporting"; o "Rei da rádio" Artur Garcia; dois elementos dos Trio Odemira, os irmãos Júlio e Carlos Costa, que morreram com cinco dias de intervalo; Pedro Gonçalves, dos Dead Combo; Guilherme Inês, dos Salada de Frutas e Quarteto 1111;e DJ Magazino.



Carmen Dolores, uma das referências do teatro português nas últimas décadas, mas também brilhou na televisão, morreu a 16 de fevereiro. Tinha 96 anos. Esteve ligada ao Teatro Nacional D. Maria II e ao Teatro Nacional Popular, ajudando a fundar o Teatro Moderno de Lisboa. Esteve em momentos importantes do cinema português, em filmes como "Amor de Perdição" e "Balada da Praia dos Cães", trabalhou na televisão, fez rádio e era uma divulgadora de poesia. Em 2018, Carmem Dolores foi condecorada com a insígnia de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, numa homenagem no Teatro da Trindade, que incluiu a estreia da peça "Carmen".