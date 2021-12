Exposição. Antigos letreiros luminosos recordam memória gráfica de Lisboa

Alguns são verdadeiros ícones da cidade de Lisboa, como o famoso letreiro luminoso do Hotel Ritz. É um dos que está exposto na mostra “Brilha Rio”, que reúne um conjunto de antigos letreiros luminosos.

Ao todo, são expostas 70 peças da Coleção Projeto Letreiro Galeria, que revelam a memória de uma cidade que tem vindo a desaparecer. Estes letreiros de antigos estabelecimentos comerciais de Lisboa resgatam a memória gráfica da cidade.

Numa parceria com a Plataforma P’LA ARTE, esta exposição vai buscar o nome a um desses letreiros: o neón vermelho com as letras “Brilha Rio”, também exposto nesta mostra com entrada gratuita.

A equipa organizadora tem vindo, ao longo dos anos, a recuperar os letreiros. Em comunicado, explicam que “a grande maioria destes objetos teriam sido destruídos se não tivessem sido resgatados por este projeto”.

Trata-se de “tabuletas de vidro ou de plástico, néons, portas corta-vento, caixas de luz e letras em metal, que foram retirados das fachadas após o encerramento do estabelecimento ou quando tomam a decisão de substituir o letreiro antigo por impressões digitais, ou letras com sistema de LED”, explica-se.

Estes letreiros que encheram as fachadas urbanas de Lisboa são mostrados nesta exposição organizada por áreas comerciais. No percurso de “Brilha Rio” há zonas dedicadas a “cabeleireiros, sapatarias, vestuário, restauração, automóveis, oculistas e hotelaria”.