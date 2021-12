A primeira ópera original construída no Douro sobe hoje ao palco

A história começa numa aldeia transmontana, onde vive um rapaz fascinado com as histórias de encantar, acreditando que existe um tesouro escondido na barriga do monte para onde leva as ovelhas. O menino - Rodrigo - transforma-se num homem inquieto, que procura fora de si uma qualquer paz. Cruza-se com outras vidas, cada qual com a sua inquietação. E é quando a velhice se cola aos ossos, que o velho homem sente o apelo do regresso, à procura das certezas de menino. Esta é a Mátria, a primeira ópera escrita a partir da obra de Miguel Torga e que sobe ao placo esta sexta-feira, no Teatro de Vila Real.

O libreto foi escrito por Eduarda Freitas e é totalmente inspirado nos “Contos da Montanha” (editados em 1941) e nos “Novos Contos da Montanha” (editados em 1944), escritos por Miguel Torga.

A autora explica que, usando as palavras de Torga, retira as personagens das ruas “das nossas aldeias e dos contos do autor transmontano, trazendo-as até ao palco e ao espetador, provocando um encontro quase de espanto”.

“São episódios da vida real, às vezes quase surreal”, sublinha.