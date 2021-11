Évora avança com projeto pioneiro na área da cultura. “Ir ao teatro como quem toma um Prozac”

“Criar inclusão é essencial para o território”

Na área do Alentejo Central estão a desenvolver-se oito ações de inclusão pela cultura, em vários concelhos, no âmbito deste programa Transforma - Programa para uma Cultura Inclusiva do Alentejo Central.

“É um programa, na área cultural, que visa trazer inclusão e proximidade às nossas comunidades mais desfavorecidas e usar a cultura como grande veículo para criar mais coesão territorial”, refere, à Renascença, Luís Dias, presidente da CIMAC, que coordena a iniciativa.

“Estes oito projetos que estão no terreno, trabalham com públicos muito específicos, nomeadamente, crianças com deficiência, idosos, também jovens com alguns problemas de enquadramento social, bem como as nossas comunidades imigrantes, representando para nós uma grande riqueza do um ponto de vista cultural”, adianta o também presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas.

Com um investimento de 1,9 milhões de euros, com financiamento comunitário, o Transforma, que está em curso até março de 2023, prevê um total de 26 ações, sendo que no inicio do próximo ano, vão avançar mais algumas, além das oito já no terreno, com o apoio das associações que trabalham na área da cultura.

Para o presidente da CIMAC, por um lado, “criar a inclusão é essencial para o território”, sendo “a cultura um dos melhores veículos para o fazer”, por outro, são aproveitados “os nossos agentes culturais”, que integram “uma rede que existe no Alentejo Central e que é de facto diferenciadora para promover esta inclusão”.

O autarca destaca “a resiliência e a capacidade de superação dos agentes culturais”, quase todos muito afetados pela pandemia e que, apesar de tudo, “em pleno olho do furacão”, responderam de forma muito positiva “ao desafio do Transforma”, colocando no terreno “quase uma dezena de ações”.

O programa funciona em rede, em estreita colaboração com os municípios, uma vez que são estes que têm identificadas as “comunidades mais fragilizadas”, fazendo a “ponte, mais facilmente” com os agentes culturais.

“Nós: primeira pessoa do plural”, dinamizado pela associação Pó de Vir a Ser, em Évora, com pintura, escultura e desenho, é um dos projetos em curso.

A Malvada – Associação Artística tem em curso um projeto de fotografia e outro de criação literária e edição, em cinco municípios, enquanto que as Oficinas do Convento programaram para diversos concelhos iniciativas de fotografia e multimédia.

Uma iniciativa transdisciplinar, em Évora e Mora, é a aposta da Associação Monte da Amorada, a criação literária e edição foi a escolha da Associação Sociedade do Bem, em diversos concelhos, enquanto a SOIR Joaquim António d’Aguiar se centrou no município de Alandroal, com um projeto na área audiovisual.