Germano Almeida. “Divirto-me a escrever” e “uso-me como personagem”

Neste livro que está a lançar "A Confissão e a Culpa", um dos personagens é o escritor Miguel Lopes Macieira que no "Fiel Defunto", é quem nos fala, é o escritor que é morto. Aqui a certa altura diz "Não há conhecimentos inúteis para quem quer escrever livros". Tudo é matéria literária?

Eu defendo que sim. Tudo pode ser matéria literária. A gente pode ter conhecimento e não usar. Mas acho que para quem pretende escrever, todos os conhecimentos podem vir a ser uteis.

Mesmo que não tenha essa perceção imediata?

Mesmo que não tenha consciência disso. Ao encontrar um pedaço para ler, pode ter uma utilidade que não advinha. Eu honestamente posso dar-me a este luxo, porque já tenho uma idade provecta e já li muito e também já tenho a vista mais fraca. Hoje em dia posso escolher o que quero ler ou não, mas quando se é jovem não. Há tempos um jovem veio ter comigo porque queria que eu lesse umas coisas que ele tinha escrito. Queria publicar. Eu disse, bom, você vai deixar isto e eu vou ler. Depois perguntei-lhe: 'você lê muito?' e ele disse, 'não, não, eu não leio, não quero ser influenciado!'. Disse-lhe você anda a ser influenciado pela vida, pelas pessoas com quem convive. Ainda o melhor é ser influenciado por livros! É evidente que sofremos influencias de todas as espécies.

Muito do que está nos seus livros, não só nesta trilogia do Mindelo, mas em todos os outros, para quem vive em Cabo Verde, há muito que é possível ser identificável? Há personagens que são por exemplo pessoas conhecidas das ruas do Mindelo? Já teve problemas sérios por causa do que escreve?

Não, porque as pessoas são mais verosímeis do que reais. Eu gosto dessa ideia de escrever e as pessoas acharem que estou a tratar de outras. Claro que não estou. Eu crio personagens, nunca a partir de uma pessoa, mas de diversas. Há uma efabulação das pessoas que nos faz transformá-las em personagens, mas eu gosto da ideia de serem personagens que as pessoas acham que são identificáveis.

Por isso mesmo, alguém já lhe disse que aquele é o fulano tal?

Muitas vezes!

E o que é que responde?

Ok, pode ser fulano tal, mas tu também estás no meu livro! Tenho uma história que conto sobre um fulano, quando escrevi "O Mar da Lajinha". Ele foi identificar todos os personagens, porque nós eramos um grupo grande que ia tomar banho de mar todas os dias, às seis da manhã. Ficamos lá a contar histórias e ele disse-me 'identifiquei as pessoas todas que estavam na Lajinha". E eu disse-lhe: 'tu, também!'. Ele disse-me, 'não, não me vi'. Então não leste bem! Não leste bem porque também estás lá. 'Ah, então vou ler outra vez'! e disse depois 'de facto tens razão, eu também estou lá!' e não era verdade!

Em "A Confissão e a Culpa" é o livro onde ouvimos a voz que faltava nesta trilogia. No primeiro livro, "O Fiel Defunto" temos o protagonista, o escritor Miguel Lopes Macieira que foi morto em pleno lançamento do seu livro, depois em "O Último Mugido" temos a voz da viúva, uma personagem curiosa e agora temos o autor do crime. Que confissão é esta?

Já me ensinou agora uma coisa muito interessante! O autor do crime. Tenho sempre chamado de assassino, mas não gosto. Porque acho que ele não é um assassino. É um personagem que acaba por cometer esse ato um bocado tresloucado em função de uma ideia que tem. Quando escrevi os outros dois livros, as pessoas queixavam-se de que ficavam sem saber porque é que ele matou. E eu dizia, eu também não sei. Até agora ele não me contou porque é que matou. Mas fiquei com isto na cabeça e pensei, então vamos tentar contar a história na perspetiva do autor do crime. Vou ficar a usar essa sua expressão. Eu acho que ele não é um assassino.

E resolve contar a história do autor do crime de que forma?

O livro começa com o julgamento, a sua condenação mortal e quando lhe dão a oportunidade de se defender, acusando a mulher de o ter enganado com o escritor, ele recusa. Não lhe passa pela cabeça a ideia de que a mulher o engana com o escritor. Mas ele acaba por matar o escritor quando descobre que ele está em vias de deixar de estar apaixonado pela mulher para estar apaixonado por outra mulher. Embora acredite que eles têm uma paixão perfeitamente platónica, ele acaba por num ato pouco consciente acaba por assassinar o escritor, mas não assume isso como um crime. Continua a gostar do escritor como pessoa, embora ele sentisse que o escritor o intimidava. Achava-o um escritor demasiado convencido da sua sabedoria (risos)