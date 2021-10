​Fotografias do arquivo pessoal de Manoel de Oliveira expostas na Gulbenkian

São todas a preto e branco e estiveram guardadas durante anos no arquivo pessoal de Manoel de Oliveira. Mais de uma centena de fotografias captadas na primeira metade do século XX pelo realizador de ‘Aniki Bobó’ são agora reveladas numa exposição que abre sexta-feira ao público no hall da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian.



Até 17 de janeiro do próximo ano, o visitante poderá apreciar o sentido fotográfico do mestre do cinema português. Em comunicado, a Gulbenkian indica que as fotografias foram “tiradas entre os finais da década de 30 e o início dos anos 1950”.