Congresso Mármore do Alentejo. Acidente de Borba “mudou paradigma da zona dos mármores”

A derrocada para o interior de duas pedreiras, de um troço da estrada municipal 255, que liga Borba a Vila Viçosa, com a morte de cinco pessoas, em 2018, alterou para sempre “o paradigma da zona dos mármores”.

É a convicção manifestada por Nelson Cristo, da ASSIMAGRA, no inicio, em Évora, do Congresso Internacional “Mármore do Alentejo: da História ao Património”.

“A 19 de novembro, faz três anos do trágico acidente, foi fatídico, e não tenho dúvidas que veio mudar” aquilo que era o paradigma da zona dos mármores”, considera o responsável da associação que representa da Indústria Portuguesa dos Recursos Minerais.

A importância do sector dos mármores para o desenvolvimento social e económico da região do Alentejo e o valor estratégico deste recurso natural para Portugal, estão, de resto, no epicentro deste congresso, organizado pelo Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e Patrimónios - CECHAP.

“O caso da Indústria Portuguesa no Mercado Global das Rochas Ornamentais” é o subtema desta iniciativa que reúne dezenas de investigadores, nacionais e estrangeiros, num fórum de discussão sobre a história e o futuro do mármore.

Na sua intervenção, Nelson Cristo admitiu que “muito que já foi feito”, quer em termos de conhecimento geológico, quer em termos de planeamento, porém, “ao nível local”, há ainda muito para fazer.

“Continuamos a carecer de uma coisa que é fundamental, o envolvimento dos próprios industriais no planeamento micro, no falar com os vizinhos, no aproximar de forma colaborativa”, afirma, “e não demostrar apenas disponibilidade, mas que essa disponibilidade seja efetiva no terreno, para que as coisas possam acontecer”.

O responsável da ASSIMAGRA diz mesmo que, “é preciso na zona dos mármores, deixarmos ter pequenas covas de berlinde para termos áreas mais amplas que facilitem o acesso à matéria-prima, que facilitem os trabalhos de quem lá está a explorar, que melhorem as condições de segurança de quem lá trabalha e até das próprias populações”.