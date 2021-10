Veja os "trailers" dos filmes portugueses pré-selecionados para os Óscares

Segundo o regulamento na página oficial dos Óscares - cujas regras sofreram uma adaptação ao contexto pandémico - os filmes candidatos a uma nomeação para Melhor Filme Internacional têm de se estrear no país de origem entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021 e ter pelo menos uma semana consecutiva de exibição comercial em sala. Não é obrigatória a estreia nos Estados Unidos.

No processo de seleção, há países que já escolheram o seu nomeado, entre os quais Espanha, com "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, ou a Colômbia, que selecionou "Memoria", do tailandês Apichatpong Weerasethakul, protagonizado por Tilda Swinton.