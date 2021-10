Titan "renasce" no Porto de Leixões para ser atração turística e pedagógica

O historiador, que promoveu na manhã de hoje uma visita guiada para a comunicação social, mostrou e contextualizou os vários locais visitáveis do Titan, como a casa do carvão, a sala da máquina a vapor, a cabine do maquinista e a lança que permitia colocar os blocos de gratino a dezenas de metros de distância.

Toda a visita e pontos de interesse contam com diversas placas informativas, onde estão presentes também "QR codes" que dão acesso a mais textos informativos, imagens antigas e recentes ou outro material interativo.

A lança do Titan é visitável em todo o seu comprimento e no extremo é possível contemplar a vista que abrange as cidades do Porto e Matosinhos, as suas praias, o oceano Atlântico ou o Porto de Leixões, onde se pode assistir aos trabalhos de carga e descarga de mercadorias, mas também ao embarque e desembarque de passageiros no terminal.

Mas, antes de chegar ao topo, já Joel Cleto tinha explicado a função dos dois guindastes instalados pela empresa francesa responsável pela construção do Porto, a Dauderni & Duparchi, um no lado sul e outro no lado norte, que tiveram como missão erguer os molhes que deram forma ao Porto de Leixões, edificado entre 1885 e 1895.