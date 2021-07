Conheça as novas maravilhas do Património Mundial da UNESCO

O Paseo del Prado, o Jardim do Retiro e o complexo arquitetónico, artístico e natural que os rodeiam, em Madrid, Espanha, passaram a fazer parte da lista do Património Mundial da UNESCO.

A decisão foi conhecida no fim de semana. A UNESCO também decidiu incluir na lista do Património Mundial 11 cidades termais europeias, a expressão do pré-modernismo de Mathildenhöhe, em Darmstadt, na Alemanha, frescos italianos do século XIV, em Pádua, e a área cultural de Hima, na Arábia Saudita.

As decisões foram tomadas na 44.ª sessão do comité do Património Mundial da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que está a decorrer online, a partir da cidade de Fuzhou, na China, desde 16 de julho e até ao próximo dia 31.