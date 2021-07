“Noites de Verão” Quer passar serões diferentes? Évora tem um convite para si

Em família ou entre amigos, a Rede de Museus de Évora (RME) convida-o a passar serões diferentes, já a partir desta sexta-feira, abrindo as portas de alguns dos seus espaços.

Para o efeito, foi criada a iniciativa “Noites de Verão” que, em três sextas-feiras à noite, uma por cada mês do verão (julho, agosto e setembro), lança um convite à fruição gratuita de vários espaços culturais e históricos da cidade, onde é possível conhecer ou revisitar, livremente ou através de uma visita guiada, o legado patrimonial.

O programa do mês de julho acontece neste dia 23, a partir das 19h30, com diversas propostas. A primeira passa por uma visita guiada à exposição do Convento dos Remédios, segue-se uma passagem pelo Museu do Relógio e, a partir das 21h30, o encontro está marcado para o Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida. Está ainda programada uma visita livre ao MADE – Museu do Artesanato e do Design, sem necessidade de inscrição, entre as 19h30 e as 22h30.

Criada em 2020, a RME é fruto da cooperação institucional entre várias entidades culturais da cidade-museu. A valorização de Évora e a salvaguarda do seu património, dando a conhecer os equipamentos culturais, as suas coleções e atividades, é o propósito deste projeto.

As entidades parceiras são a Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo – DGPC, a Câmara Municipal e Universidade de Évora, a Fundação Eugénio de Almeida, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, o Museu do Relógio e o Palácio Duques de Cadaval.

Segundo os promotores, a RME funciona “como mediadora entre as pessoas e espaços que devem ser vivenciados, perspetivando a captação e formação de novos públicos e o estabelecimento de relações de proximidade com a comunidade local e com os visitantes.”