Festival Porta-Jazz vai “gerar cultura” este fim de semana no Porto

Uma edição de “parto difícil”

O 11.º Festival Porta-Jazz segue o lema “Da Janela Saem Pássaros”, em jeito de reação às contingências provocadas pela pandemia.

“O lema tenta espelhar o que nos move que é a criação e o facto dessa criação não ter parado mesmo em tempo de pandemia”, explica o diretor do evento, à Renascença.

Os artistas ligados à Associação Porta-Jazz estiveram mais inativos para o público, durante a pandemia, mas “a produção e a criação continuaram”.

“Estamos aqui e continuamos a trabalhar, a criar e a gerar cultura”, declara João Pedro Brandão.

A 11.ª edição do Festival Porta-Jazz estava programada, inicialmente, para fevereiro deste ano, no Teatro Municipal Rivoli. No entanto, a terceira vaga da pandemia obrigou a uma mudança de planos e à realização do evento durante o verão, ao ar livre.

“Tivemos muitos sobressaltos nas lotações e confirmações dos horários. Será um festival com a mesma força artística, mas foi um parto difícil”, conta o diretor do evento.

Para o ano está previsto o Porta-Jazz voltar à época normal, no primeiro fim de semana de fevereiro de 2022, no Rivoli.

Até lá, há ainda a edição deste ano a decorrer entre esta sexta-feira e domingo. A entrada para a 11.ª edição do Festival Porta-Jazz é gratuita, embora a lotação seja limitada de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Os ingressos podem ser levantados nas bilheteiras do Palácio de Cristal uma hora antes do início de cada ciclo de concertos.