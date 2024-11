Orçamento em risco? PS analisa "com toda a cautela e responsabilidade" ameaça do PSD sobre IRC

O PS vê-se assim atropelado e sob pressão mesmo à entrada da discussão do documento na especialidade. E Alexandra Leitão socorre-se de declarações anteriores à Renascença do líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, para sustentar que “esta questão não estava em cima da mesa” e que “a surpresa vem apenas de antes de ter sido claramente afastada essa possibilidade por várias pessoas do Governo”.

Alexandra Leitão refere-se ao programa da Renascença São Bento à Sexta do dia 25 de outubro, em que o líder parlamentar do PSD afirmava que iria chumbar a proposta do Chega de redução do IRC em 2 pontos percentuais, devido ao que considera ser o “compromisso” do PS em viabilizar o OE se essa redução for apenas de 1 ponto percentual.

"Como é público, o PS viabiliza o Orçamento se ele apenas descer 1% no IRC. Entre baixar 1% e ter Orçamento e baixar 2% e não ter Orçamento, creio que toda a gente percebe que o Governo não pode ir mais além", resumiu na altura o líder da bancada social-democrata e braço direito de Luís Montenegro.

Questionada se isto significou uma mudança de regras a meio do jogo, Alexandra Leitão não responde nem “que sim nem que não”, mas volta a realçar que ouviu “vários membros do Governo e em especial, e está escrito, o Hugo Soares dizer que isso não aconteceria”.

Ora, o mesmo Hugo Soares vem garantir que a ameaça que lançou esta sexta-feira “não é provocação nenhuma” ao PS, mas defende que não se pode “ter é um Orçamento do Estado que não tenha uma descida do IRC”, trave mestra da linha do Governo da AD.