PSD contraria Cavaco e recusa eleições antecipadas. PS quer ser ouvido sobre próximo PGR

Hugo Soares considera “por princípio” que os mandatos devem ser cumpridos até ao fim, “salvo circunstâncias absolutamente excecionais designadamente de condução de política pública, de alguma coisa absolutamente desconforme que mereça que o mandato seja interrompido, deve ser interrompido”.

Neste caso, a PGR termina o mandato em setembro deste ano e nessa altura a questão “deve ficar resolvida”, diz o líder parlamentar do PSD, que não defende que a três meses do final do mandato, “faça sentido” a PGR deixar de exercer o mandato. “Não há razão para isso”, diz Hugo Soares.

Para Alexandra Leitão, o foco é o dever de comunicação da PGR para com o Parlamento. “Já deveria ter prestado esclarecimentos”, diz a líder parlamentar do PS, que se mostra a favor que Lucília Gago vá à Assembleia da República “para ser ouvida no âmbito do próprio relatório que anualmente tem que ser entregue” no Parlamento.

A dirigente socialista garante que “não é para discutir nenhum caso concreto, não é para dar informações muito menos sobre nenhum caso concreto, mas para discutir linhas de política criminal geral, como é que as coisas estão a ser implementadas”, defendendo que “não há nenhum poder público, seja ele político, judicial ou outro, que esteja isento de regras de transparência e de escrutínio”.

Para além desta necessidade de ouvir a PGR no Parlamento, o PS considera “importante” que a escolha do novo PGR seja “rodeada de muito cuidado” e que seja feita “com a maior concertação possível, designadamente com o maior partido da oposição”.

Os socialistas escolheram Lucília Gago para PGR em 2019 e querem agora participar, enquanto partido da oposição, na escolha do seu sucessor. Trata-se de uma designação do Governo, mas a dirigente do PS considera que se trata também de uma “escolha de regime”.