Brilhante Dias: "PS até pode ganhar eleições, mas não tem maioria para governar"

Perante os resultados das eleições deste domingo que dão vantagem (provisória) à AD e ainda sem o apuramento de quatro mandatos da emigração, o socialista Eurico Brilhante Dias considera que o Presidente da República é "um dos principais derrotados da noite" eleitoral deste domingo.

Em declarações ao programa da Renascença São Bento à Sexta, transmitido esta segunda-feira, o dirigente socialista diz que, "evidentemente, aquilo que aconteceu ontem foi tudo aquilo que não devia ter acontecido e que não procurou, seguramente, o senhor Presidente da República, quando procurou dissolver a Assembleia da República".

Brilhante Dias conclui mesmo que "foi o pior resultado". Questionado se com a mensagem do dia de reflexão, Marcelo Rebelo de Sousa acabou a condicionar o ato eleitoral deste domingo, o líder parlamentar do PS respondeu que as decisões que "misturam justiça com política" penalizaram "fortemente" o PS, "adubando o caminho à extrema-direita".

Esta é uma tese que, de resto, já foi ensaiada no domingo por António Costa, que à chegada ao hotel Altis para acompanhar a noite eleitoral do PS defendeu que os casos judiciais que surgiram no percurso da maioria absoluta ajudaram ao crescimento dos populismos.

Brilhante Dias refere que o Chega fez "da corrupção o centro desta campanha eleitoral" dando ao país o que que considera ser "o pior dos resultados" em que nenhuma "alternativa democrática se constituiu de forma sólida".