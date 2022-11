Um dia depois da demissão de Miguel Alves como secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Eurico Brilhante Dias defende que o critério que deve manter-se o critério que tem sido adotado desde 2017 por António Costa: governante arguido é governante que pode ficar em funções.



O líder parlamentar do PS e secretário nacional do partido, defende em declarações à Renascença que se deve ter "atenção que o estatuto de arguido não é uma acusação" e que "há uma diferença em ser constituído arguido no exercício de funções ou sem ser o exeercicio de funções".

Eurico Brilhante Dias segue assim o critério que foi seguido ao longo das últimas semanas para segurar Miguel Alves. "Se queremos ter bons políticos eles devem ser escrutinados, os políticos têm mais deveres", reconhece aquele dirigente nacional socialista. Mas também têm "os mesmos direitos de defesa" de qualquer cidadão. Assim como "mais deveres de explicação".

Ora, entre esses deveres a mais e os mesmos direitos, Brilhante Dias defende que se deixe que "as pessoas se defendam, esclareçam e que enquanto não são acusadas na generalidade dos casos possam exercer as suas funções".

Em sentido contrário vai o líder parlamentar do PSD. No programa São Bento à Sexta, da Renascença, Joaquim Miranda Sarmento diz-se "espantado" que "o primeiro-ministro tenha convidado para o núcleo duro do Governo para uma função com a responsabilidade de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, alguém que estava, de facto, numa situação de fragilidade política por esses dois processos em que era arguido".

No caso divulgado pelo jornal Público há umas semanas e que envolve Miguel Alves e "o caso do tal centro de exposições" em Caminha, o dirigente social-democrata considera que "houve no mínimo incompetência e uma claro processo para enganar o Tribunal de Contas e não ir a visto do Tribunal de Contas, mas houve também falta de transparência, porque o dr. Miguel Alves demorou mais de uma semana a dar explicações".