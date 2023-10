Quebrar o ciclo da violência doméstica. "Estava grávida e fui à GNR para me tirar de casa"

“Tem de haver independência para estas mulheres”



Foi a irmã de Isilda que fez a denúncia à GNR. Isilda foi vítima quando estava grávida e depois já com os bebés ao colo. Apesar de saber que não podia permanecer na sua moradia, hesitou em ir para uma casa-abrigo.

“Por um lado, não queria ir, porque ia para longe, mas saímos de casa no dia 26 de janeiro de 2012 e no dia 6 de fevereiro desse ano, fomos para uma casa-abrigo, onde estive cinco meses. Ir para uma casa-abrigo foi difícil, na zona do Porto, com quatro filhos, e mesmo quando regressámos não foi fácil, mas aprendi muito numa casa-abrigo, e vemos muita coisa. Foram pessoas que acarinharam as minhas filhas. E depois quando terminaram a escola, a minha irmã arranjou-me uma casa cá e voltei”, explica Isilda, a trabalhar atualmente como funcionária de uma superfície comercial.

Ainda hoje, não sabe explicar como não percebeu os sinais de alerta no começo da relação. “Não detetei, no início é tudo muito bonito. Mas depois, as acusações, desde ter amantes, não poder sair nem falar com ninguém porque já eram meus amantes, porque os filhos não eram dele. E os ciúmes compulsivos. Não deixar falar com amigos, cheguei ao ponto de não ter telemóvel, não me deixava falar com a família, nem com amigos”, recorda.

Depois da queixa, o agressor ficou impedido de a contactar. “Eu estava na casa-abrigo, e ele foi condenado a dois anos e meio de pena suspensa e não podia estar a menos de 500 metros de mim. Aquilo que me fez a mim, perdoei, tenho mágoa, mas agora o que fez aos meus filhos não perdoo, só Deus e eu é que sabemos”, diz Isilda.



Viver num sítio seguro foi fundamental para esta família se começar a recompor. As casas de acolhimento, centros de atendimento e as casas de emergência, integram a rede Nacional de Apoio à Vítima. A capacidade tem aumentado nos últimos anos, garante a presidente da CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Ainda assim, Sandra Ribeiro destaca um problema: “Neste momento temos praticamente 95% do território português coberto. Mas quem é que lá está? Estas mulheres e estas crianças quando vão sair e como vão sair? Estas mulheres ficam muito mais tempo do que era suposto. É preciso um trabalho forte com as autarquias locais, porque somos muito rápidos a resolver um problema, mas depois não conseguimos arranjar-lhes um emprego ou uma casa".