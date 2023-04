"É fechar a escotilha" e enganar a saudade. Submarino “Arpão” em missão inédita de 120 dias

O cabo Figueiredo revela a estratégia para se sentir mais próximo da família: “Criei uma forma de ultrapassar isto e pego no telemóvel e mando SMS para a minha esposa mesmo a navegar e quando atraco essas mensagens saem. Digo: ‘hoje correu bem o dia e como estão as coisas aí em casa?’ Uma forma de partilhar o meu dia e contornar a saudade, claro que custa estar longe tanto tempo”.



Vê na guarnição uma família, uma equipa composta por uma maioria de oficiais e sargentos não esquecendo os praças. “Sabemos quando um elemento está mais em baixo, há sempre uma conversa, uma brincadeira, mas quando deitamos a cabeça na almofada a saudade vem”, admite.

O capitão de fragata Taveira Pinto é o comandante e é ele que nos leva ao interior do submarino. “Vamos descer, é uma escada vertical, pensem que têm um degrau por baixo e é um pé a seguir ao outro”.

Mão firme na escada estreita e em linha reta mesmo até ao interior, descemos, e lá estamos nós em pleno submarino onde o cinzento frio domina o ambiente, onde tudo é metálico e de pouco conforto, onde cada uma sabe que posição ocupar para que tudo fique organizado num espaço que parece pequeno para tanta gente.

É com orgulho que o comandante fala do “Arpão”. “O submarino navega de três formas: à superfície, em imersão à quota periscópica com os mastros do lado de fora ou então à imersão profunda”, explica.

O capitão Taveira Pinto prossegue com a descrição do submarino: “o Arpão é um charuto de aço resistente e é coberto pela fibra de vidro que dá forma dinâmica ao navio e protege o casco e não só. Depois tem a torre que dá estabilidade e evita que ande às voltas e serve para proteção dos mastros”.

Estamos abaixo do nível da água, “o navio tem sete metros desde a linha de água até ao fundo. Na proa temos oito tubos lança torpedos, mísseis e minas. Aqui já próximo temos um espaço dos sargentos onde fazem refeições e algum trabalho técnico porque a mesa é longa. O corredor é de passagem, mas também é o espaço dedicado às refeições dos praças”.

O comandante explica que a guarnição navega a seis horas de trabalho e seis horas de folga, “no período de descanso aproveitamos para comer, fazer higiene e dormir”.

Ao contrário de equipamentos do passado, a guarnição tem hoje camas individuais, abandonando-se o princípio da “cama quente” (cama que era usada por mais do que um militar).