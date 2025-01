D. Sérgio Dinis quer “ser um bispo feliz, testemunha da esperança e da alegria do evangelho”

“Toda esta celebração foi, até aqui, uma dádiva de Deus a nós, homens, e uma ação de graças de todos nós a Deus”, foram as primeiras palavras de D. Sérgio Dinis, o novo bispo das Forças Armadas e de Segurança, a culminar a cerimónia de ordenação episcopal que decorreu este domingo, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Real. O novo bispo, que nos agradecimentos não esqueceu ninguém, manifestou “profunda comunhão” e “gratidão” ao Papa Francisco “pela confiança depositada” e assegurou a todos os bispos portugueses que fará tudo o que estiver ao seu alcance para ele próprio, “bem como todo o Ordinariato Castrense, caminharmos juntos para uma Igreja de comunhão, participação e missão, uma Igreja mais sinodal”. “Dentro de dias partirei para Lisboa, onde tomarei posse do cargo para o qual o Papa Francisco me nomeou, sucedendo ao Senhor D. Rui Valério (…). Então ficarei plenamente ao serviço da Diocese Castrense”, disse. A tomada de posse no Ministério da Defesa está marcada para dia 5 de fevereiro e a posse canónica para o dia 20 de fevereiro, na igreja da Memória, em Lisboa. “Ser padre é a melhor coisa do mundo. Ser bispo… já não tenho tanta certeza” Evocando as palavras de um colega sacerdote, já ancião, com quem trabalhou no mesmo arciprestado, D. Sérgio Dinis afirmou que “ser padre é a melhor coisa do mundo”. “Ser bispo... já não tenho tanta certeza! Ainda não sei! Espero, contudo, com a graça de Deus ser um bispo feliz, testemunha da esperança e da alegria do evangelho”, declarou. D. Sérgio Dinis, que escolheu como lema episcopal as palavras do apóstolo S. Paulo “Fiz-me tudo para todos”, explicou que a escolha se inspirou nas pessoas que cruzaram a sua vida em terras transmontanas. “Nasci no Marão, cresci no Alvão e amadureci no Douro. Sei o que é o frio e o calor. Calcorreei serras e vales; convosco subi e desci. Foi com todos vós que aprendi a ser padre. Fostes vós que me inspirastes a ir a São Paulo e a escolher como lema da missão que hoje começo: “‘Fiz-me tudo para todos’”, explicou.

Na saudação, o novo bispo castrense lembrou que tudo começou na família, agradeceu o papel de todos na sua vida e revelou que foi a sua avó paterna, com quase 105 anos que ofereceu o anel episcopal. “Todos ajudaram a granjear a minha vocação, menos a minha tia mais nova, pouca mais velha do que eu, que sempre troçava de eu vir a ser padre! Hoje ela é freira! Desígnios insondáveis de um Deus cheio de surpresas!”, disse. A avó não esteve presente na celebração “por causa do frio”, mas não deixou de expressar a alegria e a felicidade por ter um neto bispo. “Ai! - Estou tão contente. [Foi] uma surpresa tão linda, tão linda! Nunca tive uma alegria tamanha como esta”, disse ao novo bispo, em conversa partilhada com a Renascença. Por fim, D. Sérgio Dinis partilhou com os presentes um “momento muito íntimo” da sua vida, vivido neste mesmo dia, e à mesma hora, em 2024. “No dia 26 de janeiro de 2024, pelas 15h30, depois de uma doença prolongada, na unidade de cuidados paliativos do hospital de Chaves, após longas horas de sedação, o nosso pai, um ex-combatente, despertou e despediu-se de mim, perfeitamente lúcido. Em poucas palavras, deixou um verdadeiro testamento espiritual. Depois voltou a adormecer. A todo o custo acordei-o e disse-lhe: ‘Pai, tenho de ir, tenho uma Missa’. Ele respondeu-me: ‘Vai, Sérgio, que a tua vida é outra’”, concluiu.

Ainda antes das breves palavras no fim da eucaristia, D. Sérgio Dinis percorreu a igreja, enquanto o coro cantava o “Te Deum”, saudando e abençoando as centenas de fiéis que participaram na celebração. D. Sérgio Dinis foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 22 de outubro, para bispo das Forças Armadas e de Segurança. A ordenação episcopal decorreu este domingo e foi presidida por D. António Augusto Azevedo, bispo da Diocese de Vila Real. O novo bispo foi conduzido pelos presbíteros que o assistem, os padres Márcio Martins e Fernando Monteiro, à presença de D. António Augusto Azevedo, a quem expressou, como indica o ritual da ordenação, o desejo e vontade de vir a exercer o seu ministério episcopal em sintonia com o pensamento de Cristo e da sua Igreja, em comunhão com o Colégio Episcopal e sob a autoridade do Papa, Sucessor de Pedro. Foram bispos coordenantes o patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e o cardeal D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima. Na celebração, marcaram também presença o núncio apostólico da Santa Sé em Portugal, D. Ivo Scapolo, o cardeal D. Américo Aguiar, três dezenas de bispos de Portugal e mais de uma centena de sacerdotes. Presentes estiveram também a ministra da Administração Interna, o chefe da Casa Militar da Presidência da República, o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, o chefe de Estado-Maior da Armada, o chefe de Estado-Maior do Exército, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Diretor-Geral da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, autoridades locais e representantes da sociedade civil.

“Um dia histórico” para a Igreja Diocesana Na homília, o bispo de Vila Real começou por declarar que “a Igreja diocesana de Vila Real vive hoje um dia histórico com a ordenação episcopal de D. Sérgio Dinis”, membro do presbitério vilarealense, assinalando, ainda, tratar-se de um acontecimento de “especial significado para o Ordinariato Castrense em Portugal e para a Conferência Episcopal que recebe um novo membro”. Celebrando a Igreja este domingo, de um modo especial, a Palavra de Deus, D. António Augusto Azevedo indicou que “como sucessor dos apóstolos, o bispo é, em primeiro lugar, mestre e arauto da Palavra de Deus”. “O dever de anunciar o Evangelho, dizendo respeito a toda a Igreja, é primordial responsabilidade do bispo”, apontou, explicando que é por isso, que “num dos momentos mais significativos do rito de ordenação é imposto o evangeliário aberto sobre a cabeça do bispo, mostrando assim que a Palavra de Deus que é Cristo o envolve, constituindo-o verdadeiramente seu guardião, defensor e testemunha”. D. António Augusto Azevedo destacou ainda que “a autoridade do bispo no anúncio da Palavra, além de ministerial deve ser espiritual”. “A escuta atenta e orante da Palavra é a fonte indispensável para um ensino mais rico e uma sementeira mais produtiva da Palavra de Deus no coração dos crentes”, precisou. Para o prelado “a renovação da vida eclesial que urge fazer deverá partir da redescoberta da beleza da Palavra, do seu encanto e novidade”. “Este desiderato é ainda mais desafiante no atual contexto cultural em que a Palavra de Deus é desconhecida por muitos e desvalorizada por outros. Num espaço público hiperinflacionado de palavras, mensagens, sons e ruído, percebe-se paradoxalmente alguma resistência ao ecoar desta palavra mas também alguma curiosidade”, sinalizou.

“Mais ousadia e criatividade” Na visão de D. António Augusto Azevedo, os tempos atuais requerem “mais ousadia e criatividade de bispos e padres, mas também de leigos, sobretudo os jovens, na tarefa de levar a Palavra de Deus a tocar os corações dos homens e mulheres de hoje”. “Como no tempo de Esdras e Neemias, há uma multidão, agora em novas praças e areópagos, a precisar de reencontrar o tesouro da Palavra de Deus, verdadeira fonte da sabedoria, farol que ilumina os nossos passos em tempos de incertezas”, indicou. E, para o prelado “na missão do bispo e daqueles que anunciam a Palavra, é decisivo que a sua vida dê testemunho daquilo que pregam”. Evocando o primeiro sínodo deste século, em 2001, que teve como título programático: “Bispo, servidor do Evangelho de Cristo para a esperança do mundo”, o responsável da Diocese de Vila Real recordou que no documento final “afirmava-se que ‘compete ao Bispo a tarefa de ser profeta, testemunha e servo da esperança’”. “Passados 25 anos e em pleno ano jubilar, a esperança é uma virtude teologal que deve preencher o coração de um bispo para a poder levar a tantos lugares que dela carecem, a tantas pessoas mergulhados no sofrimento ou no desânimo”, apontou.