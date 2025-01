D. Sérgio Dinis quer “ser um bispo feliz, testemunha da esperança e da alegria do evangelho”

“Toda esta celebração foi, até aqui, uma dádiva de Deus a nós, homens, e uma ação de graças de todos nós a Deus”, foram as primeiras palavras de D. Sérgio Dinis, o novo bispo das Forças Armadas e de Segurança, a culminar a cerimónia de ordenação episcopal que decorreu este domingo, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Real.

O novo bispo, que nos agradecimentos não esqueceu ninguém, manifestou “profunda comunhão” e “gratidão” ao Papa Francisco “pela confiança depositada” e assegurou a todos os bispos portugueses que fará tudo o que estiver ao seu alcance para ele próprio, “bem como todo o Ordinariato Castrense, caminharmos juntos para uma Igreja de comunhão, participação e missão, uma Igreja mais sinodal”.

“Dentro de dias partirei para Lisboa, onde tomarei posse do cargo para o qual o Papa Francisco me nomeou, sucedendo ao Senhor D. Rui Valério (…). Então ficarei plenamente ao serviço da Diocese Castrense”, disse.

A tomada de posse no Ministério da Defesa está marcada para dia 5 de fevereiro e a posse canónica para o dia 20 de fevereiro, na igreja da Memória, em Lisboa.

“Ser padre é a melhor coisa do mundo. Ser bispo… já não tenho tanta certeza”

Evocando as palavras de um colega sacerdote, já ancião, com quem trabalhou no mesmo arciprestado, D. Sérgio Dinis afirmou que “ser padre é a melhor coisa do mundo”.

“Ser bispo... já não tenho tanta certeza! Ainda não sei! Espero, contudo, com a graça de Deus ser um bispo feliz, testemunha da esperança e da alegria do evangelho”, declarou.

D. Sérgio Dinis, que escolheu como lema episcopal as palavras do apóstolo S. Paulo “Fiz-me tudo para todos”, explicou que a escolha se inspirou nas pessoas que cruzaram a sua vida em terras transmontanas.

“Nasci no Marão, cresci no Alvão e amadureci no Douro. Sei o que é o frio e o calor. Calcorreei serras e vales; convosco subi e desci. Foi com todos vós que aprendi a ser padre. Fostes vós que me inspirastes a ir a São Paulo e a escolher como lema da missão que hoje começo: “‘Fiz-me tudo para todos’”, explicou.