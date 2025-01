Um dia com D. Manuel Clemente. "Tornei-me caixeiro-viajante”

A veia de historiador é-lhe intrínseca. No caminho até casa, pelas ruas estreitas do centro da cidade onde nasceu, vai contando pormenores sobre o património local. “A câmara era aqui, neste edifício do século XVIII”, diz, na Praça do Município. “As prisões dantes funcionavam nas câmaras, porque o juiz era presidente da câmara. No tempo do D. José, para os prisioneiros terem água, foi feita esta fonte, em 1775”, conta, acrescentando, de imediato, uma explicação sobre o brasão de Torres Vedras, à qual se segue uma chamada de atenção para umas fotografias antigas, expostas numa montra, que mostram como era o centro histórico. Ainda antes de deixar aquele largo, diz: “Aquela pedra que ali está é o que resta do antigo pelourinho e ali mais à frente, vamos passar pela antiga rua da judiaria, onde os judeus viveram até ao final do século XV”.

A missa de domingo, na Igreja de São Pedro, em Torres Vedras, acabou há poucos minutos . D. Manuel Clemente despede-se dos fiéis que, naquela manhã chuvosa e fria, não deixaram lugares vazios na celebração das 9h. Dirigindo-se à pia batismal, situada ao fundo do templo, o Patriarca Emérito, que esta quarta-feira, 22 de janeiro, celebra 25 anos de bispo, diz: “Foi aqui que nasci como cristão, a 15 de agosto de 1948. Venho cá todos os anos nessa data. Mesmo que tenha trabalho fora [da cidade], rezo na rua, assim de manhazinha cedo, mesmo com a igreja fechada”. Ainda antes de sair, pára aqui e ali para conversar – conhece algumas daquelas pessoas há décadas (foi naquela paróquia que deu os primeiros passos na fé). Detém-se junto do grupo de jovens que estão a angariar fundos para irem ao Jubileu dos Jovens, no verão, em Roma, e compra-lhes uns bolos.

Em 2023, quando deixou de estar à frente do Patriarcado de Lisboa e se tornou Patriarca Emérito, D. Manuel Clemente pensou que teria mais tempo para se dedicar aos estudos – os longos anos de professor na Universidade Católica e a investigação na área da História da Igreja sempre o apaixonaram. Não tem, porém, conseguido cumprir este objetivo, assume. “Até ao verão de 2023, tinha um estabelecimento que era a diocese de Lisboa. Daí para cá, tornei-me caixeiro-viajante”, conta, entre risos. “Respondo a pedidos que me fazem de todo o lado, para encontros, retiros, recoleções, conferências. Onde me pedem e eu possa ir, vou respondendo, e quando não estou lá, estou a preparar o que lá vou fazer.”

Entusiasmado com o que vai fazendo – na semana anterior, tinha estado no Porto a pregar um retiro ao clero –, revela, ainda assim, os seus projetos, alguns dos quais sobre a emergência do laicado na vida da Igreja, no século XIX. “Até aí, o leigo era o que não sabia”, explica, dizendo que “há um certo cliché de que a Igreja está muito resumido aos clérigos, aos bispos, aos papas e depois o resto dos cristãos são um bocadinho passivos”. E esclarece: “Não é assim. Não é verdade. Grande parte daquilo que mexeu e mexe na Igreja é mais a partir da periferia ou da base do que propriamente do centro, no sentido em que começa no povo de Deus em geral e isso é muito interessante de estudar”.

Outras das suas ideias para esta fase da sua vida nasceram ainda quando dava aulas. “Dizia que gostava de ver a História da Igreja [contada] a partir das periferias, não de onde o Evangelho partiu, mas onde chegou, como foi aceite, como é que a partir daí se fizeram comunidades cristãs, etc. Várias vezes pensei nisso. Os anos foram passando – os 77 estão aí à porta. Não sei se terei tempo, mas é bom imaginarmos.”

Entre os planos está também a escrita sobre a sua vida. “Não é de maneira nenhuma uma autobiografia, mas gostava de arrumar, sistematizar e a partir daí a fazer uma interligação de assuntos, de coisas onde, de uma maneira ou outra, estive desde os anos 60, desde a minha juventude. Tenho dossiês e dossiês de correspondência recebida”, diz. “A ideia seria perceber como é que essas coisas passaram por mim e eu passei por elas quer [em temas] da História local, quer da História do País, quer da História da Igreja.”

Ofertas de norte a sul

À entrada do escritório, onde habitualmente trabalha, junto à casa da família, no centro de Torres Vedras, uma pintura exibe o seu retrato ao lado de outros prelados portugueses que nasceram na Diocese do Porto ou ali foram bispos titulares: D. Manuel Martins e D. Américo Aguiar (respetivamente antigo e atual bispo de Setúbal, ambos naturais de Leça do Baldio), D. António Francisco dos Santos (bispo do Porto entre 2014 e 2017) e D. Armindo Lopes Coelho (que esteve à frente da diocese entre 1997 e 2007). Além dos livros de História, que forram grande parte das paredes disponíveis, há prateleiras com dezenas de ofertas que foi recebendo ao longo dos anos: medalhas, canecas, placas de homenagem, galhardetes. Muitas destas lembranças foram-lhe dadas quando era Bispo do Porto, função que exerceu entre 2007 e 2013, antes de ser nomeado Patriarca de Lisboa e depois Cardeal. “Ofereciam-me nas visitas pastorais”, recorda, dando conta, também, da existência de uma placa que lhe deram num centro republicano. “Também ia lá”, conta, divertido, revelando que faz questão se ser ele próprio a organizar tudo.

Outras presentes provêm de locais tão diferentes como Portimão, Pinhel, Portalegre, Sobral de Monte Agraço ou Porto Santo. Também há crucifixos e imagens de alguns santos, como João Paulo II e São Paulo, bem como algumas pinturas e esculturas. Na sala maior (são duas), o Patriarca Emérito preserva uma réplica de uma cadeira usada pelo Papa Bento XVI, na visita ao Porto em 2010. “Quando vim para Lisboa, deram-ma. No Vaticano, deve estar a original”, refere. É também ali naquele espaço que guarda a maioria dos livros. “Em princípio, irá depois para o Seminário dos Olivais. É uma biblioteca, sobretudo, de História da Igreja.”