Revelação de abusos ocorre em média 43 anos depois

Desde que foi criado, o Vita recebeu 587 chamadas telefónicas das quais 34 eram relativas a situações ocorridas noutros contextos que não o eclesial e, por isso, fora do âmbito de atuação da equipa liderada por Rute Agulhas. "São situações de violência doméstica, abuso sexual intrafamiliar ou numa escola, e até assédio laboral. Sentimos que as pessoas, muitas vezes, nos contactam acreditando terem aqui uma porta de entrada. Naturalmente, encaminhamos estas situações para as entidades competentes", disse Rute Agulhas.



70 sinalizações à Igreja e 50 à PGR e à PJ

Desde que foi criado, em abril de 2023, o Grupo Vita sinalizou 70 situações de abusos sexuais à Igreja e enviou 25 casos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Polícia Judiciária (PJ). De acordo com o relatório, 47 sinalizações foram enviadas às diferentes comissões diocesanas – as dioceses com mais casos reportados são Lisboa (10), Porto (9) e Braga (7). "As restantes foram feitas junto dos diversos institutos religiosos", acrescentou a coordenadora do grupo.

O Grupo Vita atendeu 62 pessoas, 71% das quais recorreu exclusivamente ao Vita para contar a sua história. As restantes (29%) já tinham procurado anteriormente a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja, o organismo criado anteriormente pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para estudar o fenómeno em Portugal.

Metade das dioceses solicitou ações de sensibilização e formação

Ao longo do ano de 2025, o Vita pretende apresentar dois programas de prevenção primária dirigidos a crianças e jovens – o programa Girassol, destinado a crianças entre os seis e os nove anos e outro, um jogo digital, para a faixa etária entre os 10 e os 14 anos. Está previsto que a formação necessária para que sejam implementados se realize até ao fim do ano.

O relatório indica ainda que as ações de sensibilização e formação desenvolvidas pelo Vita chegaram a cerca de 2.700 pessoas e que metade das dioceses em Portugal já solicitou formações para padres, diáconos, agentes pastorais e membros de IPSS. "Acreditamos que nos próximos meses chegaremos aos 100%”, disse Rute Agulhas.

Até ao momento, o grupo criado na sequência da extinção da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica realizou ações deste tipo nas dioceses de Évora, Vila Real, Portalegre-Castelo Branco, Funchal e Algarve. Em breve, seguem-se as Aveiro, Bragança-Miranda, Leiria-Fátima, Porto, Setúbal e Viseu.

Na apresentação foram ainda disponibilizadas três brochuras sobre proteção e prevenção (uma para crianças, outra para jovens e outra para adultos) que podem ser descarregadas no site do Grupo Vita.

Rute Agulhas revelou, ainda, que o Vita está a organizar um congresso internacional sobre abusos sexuais que terá lugar em Fátima, em Novembro, e que contará, entre outros especialistas, com a presença de Hans Zollner, antigo membro da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores.