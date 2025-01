Rute Agulhas: "A esmagadora maioria das vítimas que nos contactam acredita que o Papa está do seu lado"

A psicóloga diz que é preciso combater “uma ideia errada do que é prevenção” porque “confunde-se a prevenção com duas ideias: com a ideologia de género e com a ideia de que se vai falar de sexo para as crianças e que se vai falar com uma linguagem sexualmente explícita”.

Fora do âmbito eclesial, o Grupo Vita teve, até ao momento, 18 pedidos de ajuda. "A maior parte era de situações de abuso ocorridos noutros contextos, nomeadamente na família, por vizinhos, por tios... Portanto, em contexto intrafamiliar. Nós encaminha-no-los para as entidades competentes”.

A psicóloga que coordena o Grupo Vita acredita que, em março ou abril, seja possível começar a definir os valores das compensações financeiras e recorda que a data para as vítimas avançarem com pedidos de compensação financeira é o final do mês março, embora esse prazo não seja absoluto.

Até ao momento, o Grupo Vita recebeu 118 contactos e 61 pedidos de compensação financeira . Rute Agulhas revela que a maioria dos 118 contactos agora registados - mais 13 do que os revelados em junho de 2024 - são de pessoas com “uma média etária de 54 anos”. Os pedidos de compensação financeira são, agora 61, mais oito do que os reportados em meados de novembro do ano passado.

A responsável pelo organismo constituído para acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal sublinha que algumas das alegadas vítimas pedem para falar com os bispos e, nesses casos, as pessoas acabam, na sua maioria, por mudar de opinião . “O feedback que temos das pessoas que falam com os bispos é de que, afinal, salvo uma ou duas exceções, sentem empatia".

Na prática, temos um universo de 62 pessoas. A caracterização vai ser feita de forma bastante detalhada agora neste terceiro relatório de atividades, do ponto de vista da caracterização sociodemográfica, do tipo de situações que reportam, onde é que aconteciam, como é que se sentiam, que impacto é que estas situações tiveram. Uma conclusão importante que nós já tínhamos, de alguma forma, percebido um bocadinho essa tendência no segundo relatório, quando a amostra era um bocadinho ainda mais pequena…

Destas 68, tivemos algumas situações que não se enquadravam bem: nem eram crianças nem eram adultos vulneráveis. Poderia ter havido uma violação do sexto mandamento: pessoas adultas que, já com outra capacidade de consentimento, teriam tido um envolvimento com alguém da Igreja.

Todas as outras pessoas que já relataram previamente, que são a maioria - só 15 é que nós nunca tínhamos visto antes e, portanto, vieram agora ter connosco com esse objetivo - só relatam se quiserem. Até eu própria fiquei espantada, nestes oito atendimentos que já fizemos entre dezembro e agora início de janeiro. Eu dizia “eu já sei, já contou, temos aqui o documento” e respondiam "mas eu quero falar, liberta-me, alivia-me”. Portanto, houve algumas pessoas que sentiram isso. O "feedback" que temos destas oito pessoas que entrevistamos, sendo que temos mais agendadas, é muito, muito positivo.

Têm, porque se uma pessoa chega ao pé de mim ou de nós, da comissão de instrução, e diz “mas eu já contei tudo no formulário da comissão independente ou até reuni com um elemento X da comissão independente e contei toda a minha situação”. Mas eu não sei, nós não temos isso em lado nenhum, nós não temos qualquer informação sobre isso. Portanto, é nestas situações, que ainda assim são residuais, que a pessoa, de facto, tem de nos contar aquilo que se passou, quando é que se passou, com quem é que se passou, porque nós, naturalmente, não sabemos…

Sim. Antes disso, deixe-me explicar que as pessoas que já falaram connosco previamente ou com alguma entidade eclesiástica, e em que esse relato está documentado, não têm de o repetir. Não têm. Curiosamente, já fizemos oito atendimentos, no âmbito do processo das compensações e, destas oito, a maioria quer falar novamente sobre o abuso e nós dizemos “não, mas não tem de falar, porque já temos este relato, lembra-se? Já falou comigo ou já falou com a minha colega, temos aqui tudo escrito”. Muitas vezes, as pessoas dizem “não, mas eu preciso de falar, sinto-me aliviado”.

Exatamente, exatamente. As décadas, na nossa amostra, em que há uma maior prevalência destas situações abusivas são as décadas de 60 e as décadas de 80. E na de 80 especialmente com vítimas de rapazes, portanto, muitas vezes também associados ao contexto do seminário, o que nos ajuda a perceber esta assimetria em termos de género, que contraria os dados da sociedade civil.

O de junho, sim. Portanto, nestes seis meses, com os novos casos e com esta nova análise estatística, fica mais claro que, de facto, a duração do abuso é uma variável que tem um impacto muito significativo sobre a pessoa. No fundo, é algo que a literatura nos diz há muito tempo, não é?

O regulamento prevê a constituição de dois grupos, um para analisar os pedidos e outro para definir valores. O grupo para definir valores já está criado?

Que eu saiba, não porque, se estivesse, eu teria de saber. É suposto o Grupo Vita indicar duas pessoas para esse grupo.

Ainda é prematuro dizer-se quando é que as primeiras compensações financeiras vão ser pagas?

É, é prematuro porque nós - o Grupo Vita, a equipa de coordenação nacional que integra esta comissão de instrução ou alguém designado pelo instituto religioso - estamos a fazer tudo, depois da avaliação das oito pessoas, para agendar todas as outras, sendo certo que há aqui também uma variável importante: somos nós que vamos ter com as pessoas e, portanto, temos imensas deslocações ao norte do país, até às ilhas. Estamos a tentar que as pessoas desloquem o menos possível. Estamos a fazer esses agendamentos com a celeridade que é possível.

Para não se correr risco do processo se arrastar indefinidamente…

Exatamente. A minha expectativa, aquilo que eu gostaria que acontecesse era que, em meados de março, abril, já tivéssemos um número suficiente de processos analisados por esta primeira comissão de instrução, permitindo o início de funções do segundo grupo. Houve um prolongamento do prazo: a nossa proposta era até junho, ficou em março, mas ficou em março com uma condição clara que vem explícita no Regulamento: não é uma parede, não é uma barreira o 31 de março. Se alguém nos contactar em abril ou maio, claramente que essas pessoas vão ser atendidas, na mesma.

Por aquilo que vimos noutros países é que estas situações se vão arrastar no tempo, ou seja, vai haver pessoas que, no futuro, vão falar pela primeira vez…

Claro que sim, claro que sim. Nós sabemos que há pessoas que não sabem se querem pedir, que estão ambivalentes. Já tive pessoas que disseram que não e depois a seguir dizem que sim. E já tive o contrário. Há uma ambivalência que é natural, que é expectável. É natural que possa haver pessoas que não sintam ainda a capacidade de dar esse passo e, por isso, essa porta não se fecha a 31 de março.

Foi um entendimento. Tínhamos pedido até junho, enfim, ficou até março, mas ficou este entendimento de que é uma porta que não se fecha, como é óbvio, e é muito importante passar esta mensagem. De acordo com a nossa amostra, 40% das pessoas estão a revelar agora pela primeira vez na vida, depois de uma média de 43 anos em silêncio. Não é fácil, não é? Não é só porque o 31 de março se aproxima, que as pessoas conseguem ter a capacidade, a coragem e a confiança que também que é preciso ter no sistema e no grupo.