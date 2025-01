"A esmagadora maioria das vítimas que nos contactam acredita que o Papa está do seu lado"

O regulamento prevê a constituição de dois grupos, um para analisar os pedidos e outro para definir valores. O grupo para definir valores já está criado?

Que eu saiba, não porque, se estivesse, eu teria de saber. É suposto o Grupo Vita indicar duas pessoas para esse grupo.

Ainda é prematuro dizer-se quando é que as primeiras compensações financeiras vão ser pagas?

É, é prematuro porque nós - o Grupo Vita, a equipa de coordenação nacional que integra esta comissão de instrução ou alguém designado pelo instituto religioso - estamos a fazer tudo, depois da avaliação das oito pessoas, para agendar todas as outras, sendo certo que há aqui também uma variável importante: somos nós que vamos ter com as pessoas e, portanto, temos imensas deslocações ao norte do país, até às ilhas. Estamos a tentar que as pessoas desloquem o menos possível. Estamos a fazer esses agendamentos com a celeridade que é possível.

Para não se correr risco do processo se arrastar indefinidamente…

Exatamente. A minha expectativa, aquilo que eu gostaria que acontecesse era que, em meados de março, abril, já tivéssemos um número suficiente de processos analisados por esta primeira comissão de instrução, permitindo o início de funções do segundo grupo. Houve um prolongamento do prazo: a nossa proposta era até junho, ficou em março, mas ficou em março com uma condição clara que vem explícita no Regulamento: não é uma parede, não é uma barreira o 31 de março. Se alguém nos contactar em abril ou maio, claramente que essas pessoas vão ser atendidas, na mesma.

Por aquilo que vimos noutros países é que estas situações se vão arrastar no tempo, ou seja, vai haver pessoas que, no futuro, vão falar pela primeira vez…

Claro que sim, claro que sim. Nós sabemos que há pessoas que não sabem se querem pedir, que estão ambivalentes. Já tive pessoas que disseram que não e depois a seguir dizem que sim. E já tive o contrário. Há uma ambivalência que é natural, que é expectável. É natural que possa haver pessoas que não sintam ainda a capacidade de dar esse passo e, por isso, essa porta não se fecha a 31 de março.

Foi um entendimento. Tínhamos pedido até junho, enfim, ficou até março, mas ficou este entendimento de que é uma porta que não se fecha, como é óbvio, e é muito importante passar esta mensagem. De acordo com a nossa amostra, 40% das pessoas estão a revelar agora pela primeira vez na vida, depois de uma média de 43 anos em silêncio. Não é fácil, não é? Não é só porque o 31 de março se aproxima, que as pessoas conseguem ter a capacidade, a coragem e a confiança que também que é preciso ter no sistema e no grupo.