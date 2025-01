"Quando nasci pesava quase cinco quilos", revela o Papa

O Papa revela que o assunto tem sido alvo de conversa nas reuniões familiares dos Bergoglio, por causa da decisão que o médico tomou com a sua mãe, naquele dia 17 de dezembro de 1936: “Começou a sentar‑se sobre a sua barriga, a pressionar e a 'saltitar', para desencadear o parto. E foi assim que vim ao mundo, no dia de São Lázaro de Betânia, o amigo que Jesus ressuscitou dos mortos. 'Quando saí' pesava quase cinco quilos, e a mamã cerca de 44: em suma, foi um foi um grande cansaço…”

“O livro da minha vida é o relato de um caminho de esperança que não posso imaginar separado do da minha família, da minha gente, de todo o povo de Deus”, escreve o Papa Francisco na introdução do livro autobiográfico "Esperança" (ed. Nascente), à venda na próxima terça-feira, dia 14, em mais de 100 países, incluindo Portugal.

O Papa recorda alguns detalhes divertidos com os irmãos, ainda crianças e conclui: “A mamã dizia que nós, os cinco filhos, éramos como os dedos da mão, cada um diferente do outro; todos diferentes e todos igualmente seus: 'porque se me dói um dedo sinto a mesma dor que sentiria se me doesse outro'”.

Entre outras memórias, Francisco fala também da vida pacata no bairro onde viveu até aos 21 anos. “Residi sempre no 531 da rua Membrillar. Uma casa de um único piso, com três quartos, o dos meus pais e dois que os irmãos e irmãs dividiam, uma casa de banho, uma cozinha com copa, uma sala de jantar mais formal e um terraço. Aquela casa e aquela rua foram para mim as raízes de Buenos Aires e de toda a Argentina”, revela neste livro.

Recentemente, a editora Nascente já tinha revelado um outro excerto inédito deste livro, em que Francisco revela os riscos de um atentado terrorista durante a sua visita a Mossul, no Iraque.

O livro “Esperança” chegará esta semana aos leitores, também enriquecido com fotografias extraordinárias, algumas delas privadas e inéditas, provenientes do arquivo pessoal do Papa Francisco.