Crise na habitação. “Arrendar marquises é atentado à dignidade”, denunciam Conferências Vicentinas

A pobreza é transversal no país, e as dificuldades económicas estão a impedir as famílias de ter mais filhos. O retrato é feito à Renascença por Fernanda Capitão, presidente da Sociedade de São Vicente de Paulo, com base nas informações que tem recebido das Conferências Vicentinas que estão presentes em quase todas as dioceses, e que se deparam com cada vez mais casos de “pobreza envergonhada” – pessoas que trabalham, mas não ganham o suficiente para se sustentar.

“Há pobreza escondida, pobreza envergonhada. Temos visitado várias dioceses e falado com as Conferências Vicentinas, e há problemas sociais que são transversais. Temos cada vez mais famílias onde os dois elementos do agregado familiar trabalham, e aquilo que ganham não é suficiente para a subsistência. Com um filho é difícil, mas com dois filhos é muito mais difícil. E isto é um impedimento, muitas vezes, para as famílias ponderarem ter mais filhos. É pena no nosso país estarmos a passar por esta dificuldade, mas é uma realidade”, sublinha à Renascença.

A dificuldades de acesso à habitação é um dos problemas mais graves com que se têm deparado, com situações que considera indignas. “É uma preocupação nossa. A dificuldade com a habitação, a sobrelotação, de certa forma a promiscuidade que se vive em casas sobrelotadas, com famílias a viver em quartos. E já se verifica, ao nível dos arrendamentos, arrendarem marquises! Já não é um quarto, já é uma marquise que é arrendada. Isto é um atentado à dignidade das pessoas”, refere.

Entre os que ajudam em todo o país há cada vez mais imigrantes e novos desafios para ultrapassar. A língua é uma barreira, mas não só. “A rotatividade é um problema. Ficam pouco tempo na mesma habitação, no mesmo concelho. Outro obstáculo é a dificuldade com a comunicação. Se temos muitos migrantes - e sabemos – dos PALOP ou do Brasil, também temos migrantes do Cazaquistão, da Índia, e a dificuldade com a língua é muito notória. Depois, a questão da cultura, a alimentação, perceber que alimentos é que consomem e não consomem, para ir de encontro àquilo que eles, de facto, necessitam. Esta avaliação também tem de ser feita com as famílias migrantes”, conta esta responsável.