Veja também:

"Já se fez alguma coisa para contrariar que a imigração signifique dificuldade de integração?". A questão foi colocada pelo patriarca de Lisboa, numa entrevista à Renascença em que D. Rui Valério fala também do combate contra a pobreza e outros desafios da sociedade portuguesa, como os baixos salários, bem como do significado do Natal como encontro com Deus e com o próximo e do legado da JMJ.

Esta é uma época em que parece que ninguém pára. Tudo está sempre em grande azáfama, onde as pessoas estão a ir de um lado para o outro, escutam-nos enquanto conduzem e leem-nos também nos telemóveis, enquanto estão a olhar para as redes sociais. Como resume o Natal para essas pessoas que, pegando num lema da Jornada Mundial da Juventude, parece que estão sempre a "partir apressadamente" para algum lugar?

O Natal tornou-se um pouco isso hoje em dia. Uma fonte de caminho, o início de um percurso, um desafio a sermos peregrinos e, quem sabe, até a sermos mendigos. E julgo que não é só fruto da circunstância, da situação tão veloz e a ritmo tão apressado em que nós vivemos, mas é parte integrante da própria espiritualidade do Natal.

É verdade que há uma paragem, pelo nascimento deslumbrante de um Menino que é o filho de Deus, que se faz um de nós. E aí, à partida, tudo para. Mas, no entanto, verificamos que há uma mobilização, desde logo de São José e de Nossa Senhora, que vêm do norte do país, de Nazaré para Belém. Depois são os pastores que estão nos campos a pastar os seus rebanhos e que correm apressadamente ao encontro do Menino que está na manjedoura. Depois são os Magos que também vêm do mundo conhecido naquela altura. Ou seja, o Natal, ao mesmo tempo que nos convida ao recolhimento, à contemplação e à celebração, desencadeia também uma caminhada que acredito que tem duas direções.

Em primeiro lugar, é uma caminhada em direção ao absoluto, a Deus. Deus é o centro, é o protagonista. E por outro lado, e na força desse caminhar para Deus, é um caminho que se faz ao encontro do próximo.

Quero aqui recordar uma tradição que há muitos anos existiu nas minhas bandas e que era particularmente vivida pelos meus avós, cuja origem era transmontana. No dia de Natal fazia-se questão de ir levar filhoses, algum conduto ou alguma peça de roupa a quem mais necessitasse.

E isso perdeu-se?

Não sei se se perdeu, mas penso que na origem daquela tradição que hoje temos de dar a prenda de Natal - e que associamos muito fácil e naturalmente aos Magos - tinha também o seu quê de pensar nos mais necessitados e fragilizados. No coração desta celebração do Natal está um Menino despojado de tudo, que nem sequer um berço tem. É uma manjedoura, que não tem qualquer apetrecho de conforto, porque realmente está onde é suposto o ser humano não viver. Ele necessita de tudo, inclusivamente de todo o carinho, de toda a proteção.

Quando digo que não sei se hoje se perdeu esta dimensão de ir ao encontro do próximo, não é um desconhecer da realidade. De facto, honestamente, vejo que continua a existir uma sensibilidade no coração das pessoas, que se traduz em gesto em obras de solidariedade. Ainda há poucos dias, no Domingo, por exemplo, participei no grande encontro da nossa Comunidade Vida e Paz, onde estiveram reunidas largas centenas de pessoas, que são nossos irmãos e irmãs, e também elas se encontram naquela posição do Menino do presépio.