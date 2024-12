Carlos passou de empresário a sem-abrigo. “Nunca perdi a esperança, nem a vontade de dar a volta”

Aos 62 anos, Carlos Nunes não esconde a alegria de ter voltado ao mercado de trabalho, depois de uma fase difícil em que se viu obrigado a viver na rua. Em 2020 tinha 58 anos e uma vida estável, que se desmoronou como um baralho de cartas ao vento.

Carlos era dono de uma agência de viagens nas Torres de Lisboa, que conseguiu abrir quando voltou do Luxemburgo, para onde tinha ido trabalhar depois da crise financeira de 2008. Apanhado na avalancha do Banque Privée Espírito Santo, instituição de crédito com sede na Suíça, regressou a Portugal em 2015 e decidiu abrir uma empresa. Mas a pandemia trocou-lhe de novo as voltas à vida. ”Com a paralisia total das viagens, os clientes começaram a exigir de volta o que tinham pago. As empregadas que tinha na altura, também tive de as dispensar. Foi aí que decidi fechar a empresa”, conta.