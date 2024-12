Acolhimento de retornados pela Igreja em 1975 foi “ato de grande coragem”

Habitação e centros de dia

Nos seis anos em que António Lage Raposo foi presidente houve muitos momentos que exigiram capacidade de resposta, como as cheias de 1979, ou o sismo de 1980 nos Açores. A necessidade aguça o engenho, e foi nessa altura que a Cáritas dinamizou a criação de cooperativas de autoconstrução de habitação. Antonio Lage Raposo recorda o bairro que fizeram na Ameixoeira, em Lisboa, e a ajuda que deram tanto em Alverca, onde havia desalojados das cheias, como em Angra do Heroísmo, que ficou destruída.

“Fomos lá com uma delegação, verifiquei que a situação na cidade estava para além das capacidades técnicas da Cáritas, mas que na zona rural e semi-rural era interessante uma solução de autoconstrução de grupo. E foi assim que se passou a atividade da Cáritas em Angra”, conta, lembrando que “as cooperativas, na maior parte das vezes nem eram formais. As pessoas juntavam-se naturalmente, elas e os vizinhos, e faziam o conjunto das casas. Isto só é viável no momento em que há uma catástrofe, porque é todos ao mesmo tempo, unidos. Propícia uma ação de grupo”.

A Igreja ajudou a financiar a construção de casas nos Açores depois do sismo. “A Conferência Episcopal promoveu um peditório nacional. Devo dizer que em valor real foi o maior peditório que a Cáritas alguma vez teve foi esse. Vinha já esse hábito a partir dos retornados, havia condições para as pessoas se interessarem e confiarem que a Cáritas era capaz de ser uma resposta para a situação. E de facto as pessoas mobilizaram-se bastante”.

É também da altura do seu mandato o lançamento da atual rede de centros de dia e dos lares de idosos. O país já tinha um problema de falta de respostas antes, mas a situação agravou-se com a chegada dos retornados. “À medida que se iam arrumando as famílias que eram acolhidas pela Cáritas nos centros de acolhimento, começaram a ficar para trás os mais idosos, que já não tinham condições de retomar uma vida ativa. Isto pôs pressão nessa área”. Mas, não havia as respostas que há hoje.

"Fomos à Alemanha perceber o que é que se ia passando por lá. A Cáritas alemã interessou-se muito pelo assunto e acabou por nos financiar um programa, para alavancarmos 30 centros de dia. Porque fazer lares era muito complicado, era muito dinheiro. Mas os centros de dia eram uma primeira agregação para - nas aldeias, particularmente - as pessoas terem algum apoio, terem sociabilidade. Eram umas unidades interessantes. E foi assim que financiámos as tais 30. Os jornalistas que levantaram os números dizem que a certa altura já havia 40, e hoje já há mais de mil”, refere.

Não tem dúvidas de que a Cáritas continua a ser uma ajuda fundamental no país, onde a taxa de pobreza ainda é elevada, e há cada vez mais novos pobres, incluindo entre os que até têm trabalho.

“A Cáritas é hoje uma rede no país e dá a resposta que vai podendo sob vários aspetos, até sob o aspeto do pensamento. Temos um programa com as Cáritas diocesanas e as universidades, para fomentar a pesquisa em matérias social e fazemos a publicação, por concurso, das teses de dissertação”.

Igreja também tem de enfrentar a "mudança de civilização"

Pelos 50 anos do 25 de Abril António Lage Raposo lamenta que se esteja outra vez em crise, mas com outros contornos. “Estamos em guerra, não há que olhar para isso de outra maneira. O mundo está a mudar, também por causa disso, mas por razões que são tecnológicas, de desenvolvimento, conhecimentos, isto da Inteligência Artificial e outras coisas, a passagem dos automóveis para os elétricos… Estamos numa completa mudança, quase diria, de civilização”, com reflexos também na Igreja.

“É claro que isto se reflete na Igreja, porque a Igreja tem de dar a resposta em cada época aos problemas daquela sociedade. O que quer dizer que nunca tem a resposta feita, tem de a elaborar nessa altura. Ora, nós tivemos uma reelaboração com o Vaticano II e neste momento estamos a arrancar outra. Há que olhar as coisas assim”. Mas, podemos olhar com esperança? “Se só temos dificuldades, há que enfrentá-las e vencê-las, mais nada! Há que ser muito criativo”.

O atual caminho sinodal, diz, “é uma das linhas da resposta”, mas “é absolutamente necessário mais envolvimento dos leigos no conjunto da Igreja”, porque “os problemas são da sociedade civil. Eu sou um homem que venho da ação católica, a nossa formação de base era ligada à intervenção nos meios, como se dizia nessa altura, portanto, na sociedade. Mas, apesar de tudo, a Igreja hoje está mais virada para os problemas. Naquela altura estávamos ainda bastante com o espírito de saída da guerra. Neste momento, não. Os problemas são outros, são de globalização, de visão para uma sociedade diferente e como é que se faz a transição. Há que ter uma enorme atenção. E a Cáritas tem feito o seu caminho de evolução em cima desta situação social”.

Aos católicos, neste tempo de Advento, pede que se lembrem que “todos os dias estão a morrer pessoas numa situação de guerra. E nós estamos cá um pouco mais longe, mas precisamos de ter mais consciência da gravidade do momento e do que é preciso investir em esperança, em confiança, e em fazer aquilo que é preciso fazer”.