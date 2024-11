Há uma nova exposição “revolucionária” em Fátima contra um mundo "onde só queremos ser servidos"

Logo à entrada, antevê-se a imponência da exposição. O enorme púlpito da Igreja de Santa Cruz de Nicolau de Chanterene atrasa por um segundo o ciclo normal de uma respiração. Aqui representado num modelo didático, cedido pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, esta obra típica do período do Renascimento é a primeira a retratar exemplos de serviço, com representações de personagens bíblicas (como Abraão) ou personalidades da Igreja (exemplo de Santo Agostinho).

Em pouco mais de hora e meia de visita guiada, a exposição “Servir: A Única Pregação”, patente no Santuário de Fátima a partir deste sábado, traz mais de uma centena de obras, clássicas e contemporâneas, para destacar mensagens e personalidades que dedicaram a vida aos outros. “Mas não só no Santuário. É uma forma de comunicar sobre Fátima, mas também sobre o Cristianismo no geral”, aponta Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário e comissário da exposição.

Ao longo de sete núcleos, artistas como Artur Bual, Ana Lima-Netto, Paulo Neves, Lígia Rodrigues ou Baltazar Gomes Figueira trazem obras que tentam dar uma visão transversal do ato de servir a Deus, inspirados em exemplos como Cristo, a Virgem Maria, os evangelistas, os anjos e figuras emblemáticas do catolicismo, como São Francisco de Assis.

Pelo meio das obras de arte, vão aparecendo “objetos inusitados do quotidiano” como uma forma de “desafio” para os visitantes e os peregrinos mergulharem a fundo nas reflexões propostas pela exposição. É o caso dos vários jarros que vão estando expostos aqui e ali, primeiro em metal esmaltado e depois em prata.