Como lida um padre com violência contra católicos? "Tem de ser corajoso, é ser luz para muita gente"

"Há uma legislação que no Reino Unido proíbe as pessoas de rezarem silêncio junto às clínicas de aborto. Por enquanto, é apenas uma coima, mas o novo governo trabalhista quer mesmo criminalizar. Rezar em silêncio junto a clínicas de aborto, como se se fosse incriminar o pensamento ou oração”, critica, momentos antes de apresentar o relatório da Fundação AIS no Museu do Design (MUDE), em Lisboa, esta quarta-feira.

Em cada país, o caso muda de figura. No Burkina Faso, a preocupação é com os estados autoritários (como a Rússia, que se está “a reposicionar no panorama geopolíico e se pode aproveitar de presas fáceis”), que se “camuflam em organizações não governamentais (ONG).

Já em Moçambique, o pior é “o azar e a coincidência” de a instabilidade política se juntar ao “problema que se vive há muitos anos” em Cabo Delgado com os “ataques terroristas do jihadismo radical”.

Em qualquer um dos casos, o momento agora é de “combater o laicismo dominante e que não é burro” e distinguir quais são as “novas técnicas de perseguição, disfarçadas de neutralidade”.