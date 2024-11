"Cristãos na Terra Santa têm direito a permanecer nas suas casas e precisam de apoio para subsistir"

O seu percurso ao serviço da Santa Sé incluiu missões difíceis em locais de conflito, nomeadamente no Iraque, durante o regime de Saddam Hussein. Sabemos que viveu essa missão com bombas a cair. Como foi a experiência?

A experiência diplomática da Santa Sé não é diplomática, no sentido tradicional, em que temos de tratar questões políticas, económicas, financeiras ou militares. A missão do representante da Santa Sé é pela paz, é estar junto dos povos, ajudar as comunidades cristãs a permanecer como comunidades que fazem parte de toda a Igreja, ainda que sejam pequenas ou passem por dificuldades.

Por isso, é uma missão pastoral. É uma visão que já o Papa Paulo VI tinha dado aos diplomatas depois do Concílio. A nossa presença é uma presença que deve ser fecunda de paz, de compreensão recíproca, de fraternidade e de desenvolvimento para todos. Uma presença cristã inserida naquele contexto político-social, que é o país onde nós ficamos. Essa foi também a minha visão: num momento em que se encontravam países em guerra ou em dificuldades, nós, como bispos, temos que estar lá. Os nossos cristãos ficaram muitos gratos.

No Médio Oriente e noutras partes do mundo, os cristãos estão, muitas vezes, em minoria e sofrem pelo facto de serem cristãos. Mas ali a fé está mais viva, em contraste, talvez, com a Europa onde há facilidade de vida e onde a fé está um pouco adormecida. Como é que olha para o futuro da Igreja?

Posso falar da minha experiência. Quando fui para os países onde as comunidades cristãs são pequenas, encontrei mais comunhão entre eles, mais perceção da riqueza e da força da fé. Muitas vezes, quando os cristãos dizem que são maioria, isso já não acontece tão facilmente. Por isso, nas situações onde os cristãos estão em minoria, como dizia o Papa Bento XVI, a alegria da fé é mais evidente.

Que conselhos dá à Europa?

A Europa tem a sua história, a sua tradição. Nós estamos num período de mudança. Não nos devemos espantar por não vermos aquela quantidade que dantes, por tradição, por educação, ou por outras razões, enchia as nossas igrejas. Vamos olhar atentamente e vamos ver que Cristo é necessário nesta sociedade da Europa e que o Evangelho tem que ser pregado de modo a ser compreendido na Europa. É um aspeto que não é fácil porque estamos numa transição que, se considerarmos os números e as percentagens, podemos dizer “o que nos aconteceu?”. Posso dizer, no entanto, que encontrei muitas vezes pessoas que, aparentemente pareciam longe da Igreja, mas estão muito mais dentro do que eu mesmo.

Então, o que falta à Igreja?

A Igreja tem sempre um papel de conversão. É o Senhor que nos ensina: todos os dias somos chamados à conversão. Mas converter-se a quê? Não se trata de um papel ideológico, um papel sociológico, ou algo que eu possa escolher o que vou fazer, ou não. A nossa conversão é a união com Cristo. Este é o ponto crucial.