Crise climática. “É uma falha os compromissos dos países não serem vinculativos”

Na sociedade civil há cada vez mais consciência deste problema, mas há muitas decisões que dependem, de facto, dos políticos.

Sim. Nós, na FEC, trabalhamos sempre a vários níveis: com os cidadão, com crianças nas escolas, naquilo que chamamos 'educação para o desenvolvimento', procurar trabalhar e refletir com as crianças e com os jovens a situação do mundo, as interdependências, as desigualdades globais; trabalhamos também a questão das alterações climáticas e da justiça climática, com campanhas públicas de interesse público; e, por fim, trabalho de advocacy, trabalhar com os decisores políticos. E achamos que tudo isto é importante.

Só concidadãos com consciência dos problemas é que podem exigir dos seus decisores políticas que sejam solução para os problemas.

No trabalho que fazemos com os líderes e decisores políticos procuramos trazer para o nosso diálogo a visão da ciência. Trabalhamos muito com a academia e fundamentamos as nossas recomendações naquilo que são os dados científicos, procurando trabalhar com os decisores políticos a partir da realidade que temos. E acreditamos que só políticas justas, e que sejam conformes à situação que estamos a viver, é que podem solucionar o problema.

Neste caso concreto, nós trabalhamos na área da cooperação internacional para o desenvolvimento e as COP, as conferências do Clima das Nações Unidas são uma oportunidade para pôr a nu as desigualdades globais.

Quem sofre mais com os fenómeno das alterações climáticas?

Do ponto de vista da justiça climática e das alterações climáticas, nós sabemos que os países em desenvolvimento são os que menos contribuem para este fenómeno, mas são os que mais sofrem as consequências. O que se tem vindo a refletir nas últimas COP é como podemos compensar os países em desenvolvimento das perdas e danos que têm com estes fenómenos, por um lado, e como é que os vamos apoiar num processo de transição energética.