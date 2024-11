A Basílica de São Pedro como nunca se viu, com a ajuda da Inteligência Artificial

O Vaticano apresentou esta segunda-feira um projeto inovador que permite a experiência única de conhecer ao detalhe a Basílica de São Pedro, com a ajuda da Inteligência Artificial (IA).

O projeto “St. Peter’s Basilica: AI-Enhanced Experience”, realizado pela Microsoft, em colaboração com a Fábrica de São Pedro e outros organismos de apoio à Santa Sé, implicou três anos de trabalho e muita tecnologia.

Com 400 mil imagens de alta resolução, obtidas por drones, câmaras e lasers, de modo a criar “um modelo 3D ultrapreciso”, o projeto permite visitas virtuais à Basílica de São Pedro, com acesso a partes mais inacessíveis e detalhes nunca vistos.

“A Igreja sempre procurou comunicar a sua fé no divino através das linguagens do seu tempo e do seu contexto cultural de pertença”, disse o atual arcipreste da Basílica de São Pedro. O cardeal Mauro Gambetti disse aos jornalistas que o objetivo é “descodificar para o homem de hoje, com a ajuda da tecnologia digital, o entrelaçamento de história, arte e espiritualidade que tornam a Basílica única no mundo”, afirmou.

Este projeto permite explorar e estudar o local onde está sepultado o apóstolo Pedro, a sede dos Papas, o espaço sagrado e a arte criados por Bramante e Miguel Ângelo, Bernini e Rafael, Maderno, Canova e muitos outros. Por ocasião do Jubileu, serão também inauguradas duas exposições imersivas na Basílica de São Pedro, em formatos digital e presencial

O cardeal acrescentou ainda que, nos próximos 10 a 15 anos, os trabalhos vão prosseguir nas abóbadas, onde se encontram preciosos estuques decorados. “Os restauros e recolha de imagens vão permitir pôr em segurança toda esta decoração que, desde a sua construção, nunca recebeu nenhuma intervenção”, informou. A Basílica festejará 400 anos em 2026.

Nesta conferência de imprensa, participou também o presidente da Microsoft. Brad Smith adiantou aos jornalistas que, a partir de janeiro de 2025, este projeto da Basílica vai entrar no universo do jogo digital ‘Minecraft’, tendo em vista, especialmente, a sua utilização em ambiente escolar.

Não se esqueçam que existe outra “obra escondida”

Antes desta divulgação pública, o Papa recebeu esta manhã, no Palácio Apostólico, todos os técnicos e responsáveis pelo projeto. “É maravilhoso aquilo que fazem”, disse-lhes Francisco depois de visionar “St. Peter’s Basilica: AI-Enhanced Experience”.

“Esta casa de oração para todos os povos foi-nos confiada por aqueles que nos precederam na fé e no ministério apostólico. Por isso, é um dom e uma tarefa cuidar dela, tanto no sentido espiritual como material, inclusive através das mais recentes tecnologias”, declarou.

O Santo Padre sublinhou que o núcleo originário da Basílica é o túmulo de Pedro e pediu que nunca se deixe de acompanhar, “com iniciativas e inteligência”, todo o tipo de peregrinos que lá entram. Francisco referiu-se ainda a “uma outra obra de arte escondida que acontece nesta basílica através dos confessores: por favor, que eles estejam sempre ali à mão”, pediu o pontífice. “Deste modo, tão artístico e belo, existe também a arte da comunicação pessoal”.