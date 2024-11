"A Europa é um continente que perdeu a alma"

Estas crianças que nascem através destes procedimentos de fertilização in vitro vão deparar-se em adultas com questões como: Quem eram os meus pais? Quem é a minha família? O que explica que tenha sabido disso tão tarde (nos casos em que assim foi naturalmente)? Ou seja, o problema também se põe do ponto de vista do impacto no crescimento destas crianças.

A questão tem diversos aspetos. Como dizer a alguém que foi concebido em proveta? Quem lhe diz isso? Os pais? Há razão para isso? Os dados da literatura são muito variados. Em segundo lugar, é ainda difícil compreender o impacto na pessoa – para uns não muda muito se a família for boa, saudável; para outros cria-se um fantasma. Há outros casos ainda em que as consequências são mais graves, porque o pai biológico é diferente do pai afetivo e social.

Há ainda uma terceira questão, nas situações de doações anónimas. Deve permanecer anónimo ou pode ser conhecido? Aqui colocam-se diversos aspetos éticos, morais, mas também jurídicos. Há Estados em que o anonimato se mantém. Há outros que permitem que, ao fim de 18 anos, seja conhecida a identidade do doador. O assunto é ainda mais complicado nas barrigas de aluguer – e isto é válido para doações femininas e masculinas. São questões que devem ser seguidas do ponto de vista cultural e social, para compreender como é que a Igreja pode participar na discussão, recordando os valores básicos do respeito pela vida humana, pela dignidade do embrião e pelo casal.

A comparação com o Islamismo também pode ser muito positiva.

Todas estas alterações que são também sociais estão, na sua perspetiva, relacionadas com a perda da identidade cristã da Europa?

A questão é muito complexa. Aceitamos mais ou menos que a era do Cristianismo na Europa acabou. Não somos uma sociedade formalmente e oficialmente cristã. Estamos num mundo muito secularizado, que está a tornar-se pluralista a nível religioso, com o Islão, as religiões orientais, etc.

Por isso, precisamos de compreender o que é a Europa, qual o seu contexto histórico. É claro que é judaico-cristão, mas o importante é a profundidade dessas raízes, a fonte. Mais do que as raízes, talvez a imagem seja a da fonte. É preciso ver se a fonte ainda dá água ou está cada vez mais pobre – este é um dos grandes problemas. Diria, de forma algo provocadora, que a Europa é um continente que perdeu a alma. Perdeu um pouco a identidade e não sabe para onde ir.

Nas cartas europeias ainda existem valores como a solidariedade, a dignidade humana, a justiça, mas são um pouco formais e pouco substanciais. Depois, é necessário perceber como dar força às fontes e conteúdo a esses valores que não são apenas superficiais, mas são mais profundos. Há também uma grande necessidade de espiritualidade, porque a ciência, a tecnologia, a política e a economia precisam de alma, e o espírito ajuda a perceber quem somos e para onde vamos. A Europa pensa avançar descurando muito este aspeto.

Esquecendo-se disso?

Ficou muito na esfera privada que está limitada a determinadas situações. É um grande desafio perceber como poderá tornar-se uma realidade importante na vida, no pensamento e na política da Europa. A comparação com o Islamismo também pode ser muito positiva, porque nos obriga a repensar a identidade e a forma de interpretar determinados valores e a importância da religião na vida pública. Para a Europa é uma comparação importante, difícil e complexa, mas talvez pudesse ser interessante recorrer a experiências históricas.

Penso em Espanha, ou na Sicília, em Itália: a forma como elaboraram uma coexistência nos séculos passados poderia fornecer elementos interessantes também para o futuro. Um dos problemas é que, por vezes, já não temos um bom conhecimento da História. Depois, esquecemo-nos que já enfrentámos certos problemas há 500 anos – não se trata de voltar atrás, mas de aprender com a História a olhar para a frente. Este é um grande desafio que a Europa enfrenta atualmente.

O Papa Francisco consegue chegar a crentes e a não crentes. Acha que tem sido eficaz no que diz respeito a estes temas ligados à vida?

É importante e preciosa a intervenção do Papa Francisco que fala a todos – os Papas ou a Igreja sempre falaram a todos os homens e mulheres de boa vontade. É uma mensagem que tenta sempre encontrar valores partilhados, com a forte ideia do Papa Francisco de uma fraternidade universal, Frattelli Tutti, de que todos pertencemos ao mundo humano, à humanidade, à fraternidade humana e vivemos na mesma casa.

A Laudato Si diz que devemos cuidar da casa comum, crentes e não crentes. Neste sentido, pode haver valores como a fraternidade e a responsabilidade pelo ambiente, pela criação, que possam encontrar um certo consenso e colaboração, tal como alguns valores básicos que o Papa reclama como o respeito pela vida humana, o conceito de justiça, a atenção aos mais pobres e vulneráveis, entre os quais incluímos também os embriões, os idosos, os doentes, os deficientes.

No próximo ano, há um jubileu dedicado à esperança e o Papa insiste que sem esperança fazemos pouco. Por outro lado, se trabalharmos juntos podemos alimentar e cultivar a esperança. Todos os temas da vida estão ligados à esperança, seja para melhorar, para se curar ou para dar sentido à própria morte.