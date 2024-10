​Sínodo dos Bispos terminou. Abriu-se um “novo tempo” na Igreja?

“Seria interessante, para o futuro da Igreja, se se conseguisse prolongar a imagem da Assembleia deste mês, e também a do ano passado", em que se criaram "laços de amizade, de entendimento. O que não quer dizer que todos estivessem sempre de acordo em todos os temas. Mas, haver este respeito, o ambiente de oração e a procura dos consensos é o que eu acho mais importante e o que devia marcar o futuro da Igreja".

Rede Sinodal quer fazer cumprir o que pede o Papa

O Papa Francisco sugeriu que as conclusões do Sínodo, aprovadas no fim de semana, sirvam de guia para as comunidades católicas, e prometeu celeridade na análise dos temas que estão a ser trabalhados em 10 grupos à parte.

Para o jornalista Rui Saraiva, coordenador da Rede Sinodal em Portugal, a decisão de Francisco, de não fazer uma Exortação depois do Sínodo, validando como documento final o que foi aprovado, mostra que valoriza o trabalho feito até aqui.

“O Papa sublinhou que no documento há já indicações muito concretas que podem servir de guia no trabalho nas igrejas locais. Ou seja, o documento final é guia para o caminho sinodal a fazer a partir de agora. Creio que foi, da parte do Papa Francisco, uma valorização do trabalho feito nestes três anos, e sobretudo nestas duas sessões, em Roma", afirma à Renascença.

Para Rui Saraiva, não há como não querer ir ao encontro do desejo do Papa e fazer cumprir o que se decidiu no Sínodo. A Rede Sinodal em Portugal vai ajudar a divulgar e a aplicar essas conclusões. “Eu espero que se abra agora um novo tempo, com a receção das conclusões nas dioceses, e que seja um tempo para cumprirmos o que pediu o Papa, de não ficarmos apenas pela leitura e reflexão do documento final, mas que, com uma reforçada criatividade, seja possível difundir a dinâmica sinodal. E a Rede Sinodal em Portugal está disponível para participar nesta fase, que o próprio presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, disse ser uma fase decisiva".

O Sínodo sobre a Sinodalidade teve início em 2021 e implicou uma auscultação por fases aos católicos do mundo inteiro. O processo teve duas assembleias, uma em outubro de 2023 e outra em outubro de 2024, e que encerrou este fim de semana. Contou com a participação de leigos, homens e mulheres, que pela primeira vez tiveram direito a voto.

Alguns temas onde não houve consenso – como o acesso das mulheres ao diaconado ou a ordenação de homens casados – vão continuar a ser analisados nos grupos de trabalho entretanto criados, por exigirem mais reflexão e por implicarem mudanças a nível canónico. São esperados desenvolvimentos em 2025.