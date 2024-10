O padre DJ que acordou a JMJ está de volta a Lisboa

6 de agosto de 2023. Uma data inesquecível para o padre Guilherme Peixoto – o dia em que foi despertador para mais de um milhão de peregrinos na Jornada Mundial da Juventude.

“Aqueles trinta minutos demoraram-me um mês a preparar. Selecionei palavras-chave da mensagem do Santo Padre e depois foi criar o final do set, a pensar ‘era interessante se os jovens levassem um resumo deste momento’. A seguir, foi trabalhar até às quatro e ir de direta”, recorda, com um sorriso rasgado nos lábios.

O DJ set que apresentou antes da missa de envio da JMJ trouxe o DJ e padre Guilherme para as luzes da ribalta. Desde aí, houve “muito mais trabalho”, obrigou-o a criar uma equipa para gerir as atuações e conseguir dedicar-se “a este conceito em que unimos o padre ao DJ”.

Esta imagem dupla é bem visível na casa paroquial onde nos recebe, na localidade de Amorim, na Póvoa de Varzim. No piso de baixo, deixámos as alvas, as velas e as caixas com material da paróquia. Cá em cima, a sala de estar divide-se entre o estúdio onde experimenta as batidas e os sofás virados para as estantes onde repousam vinis e bíblias.

A vontade de espalhar a mensagem de Deus através da música começou ainda no Seminário Interdiocesano de Braga, criou uma banda com mais quatro colegas, com quem tocava e cantava músicas de “pop rock”.