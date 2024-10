Festival da Canção Cristã. Jovens católicos sobem ao palco para mostrar que “Jesus está sempre na música”

Entre os objetivos do festival apontados pelo Patriarcado de Lisboa, está o de invocar o espírito que se viveu durante a JMJ – algo que Tânia aplaude, para que “não haja desperdício em se organizar eventos tão grandes” e depois “não haja continuidade desta vontade de estarmos juntos e alegres em Cristo”.

O Festival da Canção Cristã está de regresso este sábado para a sua 25.ª edição, depois de um interregno de quatro anos devido à pandemia e à JMJ. Está integrado no festival Rejoice, que decorre este fim de semana na pala do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa.

O evento pretende preparar o Jubileu dos Jovens em Roma em 2025 e tem um cartaz recheado de propostas culturais. No sábado à tarde, está marcado um "DJ set" do padre Guilherme, que se popularizou na JMJ, e também um concerto do Matay. À noite, pelas 21h30, começa uma vigília de oração, com dois testemunhos de jovens sobre relação da fé com a paz.

No domingo, o dia começa com encontros Rise Up, de catequese e oração, espalhados pela cidade de Lisboa e, depois do almoço, o festival Rejoice fecha com uma missa de envio.